Horóscopo del jueves 22 de enero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 22 de enero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 22 de enero de 2026

Hoy, jueves 22 de enero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el día invita a actuar con mayor sensibilidad frente a lo que te rodea. La luna creciente en Piscis favorece decisiones tomadas desde la intuición y no solo desde la lógica.

: el día invita a actuar con mayor sensibilidad frente a lo que te rodea. La luna creciente en Piscis favorece decisiones tomadas desde la intuición y no solo desde la lógica. Tauro : la energía impulsa a fortalecer lazos de amistad y proyectos compartidos. Es un buen momento para confiar en el apoyo del entorno.

: la energía impulsa a fortalecer lazos de amistad y proyectos compartidos. Es un buen momento para confiar en el apoyo del entorno. Géminis : la jornada pide atención en el plano profesional y emocional. La luna creciente en Piscis puede generar cierta confusión, por lo que conviene escuchar más y hablar menos.

: la jornada pide atención en el plano profesional y emocional. La luna creciente en Piscis puede generar cierta confusión, por lo que conviene escuchar más y hablar menos. Cáncer : sientes un impulso de expansión interior que te conecta con la fe y la esperanza. La energía del día favorece estudios, viajes y nuevas perspectivas.

: sientes un impulso de expansión interior que te conecta con la fe y la esperanza. La energía del día favorece estudios, viajes y nuevas perspectivas. Leo : es un momento para transformar emociones intensas sin resistencias. La luna creciente en Piscis facilita procesos de sanación interna.

: es un momento para transformar emociones intensas sin resistencias. La luna creciente en Piscis facilita procesos de sanación interna. Virgo : las relaciones se vuelven más sensibles y requieren empatía. La energía disponible te invita a soltar exigencias y fluir con las personas que te rodean.

: las relaciones se vuelven más sensibles y requieren empatía. La energía disponible te invita a soltar exigencias y fluir con las personas que te rodean. Libra : el día es propicio para cuidar tu salud emocional y física. Pequeños cambios en rutinas pueden darte mayor bienestar.

: el día es propicio para cuidar tu salud emocional y física. Pequeños cambios en rutinas pueden darte mayor bienestar. Escorpio : la creatividad y la expresión emocional se potencian. La luna creciente en Piscis amplifica tu magnetismo en romances y tu conexión afectiva.

: la creatividad y la expresión emocional se potencian. La luna creciente en Piscis amplifica tu magnetismo en romances y tu conexión afectiva. Sagitario : el foco está puesto en el hogar y en las necesidades emocionales. La energía del día favorece el descanso.

: el foco está puesto en el hogar y en las necesidades emocionales. La energía del día favorece el descanso. Capricornio : la comunicación se vuelve más suave y comprensiva. La luna creciente en Piscis ayuda a expresar sentimientos con mayor empatía.

: la comunicación se vuelve más suave y comprensiva. La luna creciente en Piscis ayuda a expresar sentimientos con mayor empatía. Acuario : es un día para revisar valores personales y prioridades afectivas. La energía disponible invita a buscar seguridad desde los deseos personales.

: es un día para revisar valores personales y prioridades afectivas. La energía disponible invita a buscar seguridad desde los deseos personales. Piscis: la luna creciente en tu signo potencia tu intuición y tu sensibilidad. Es un buen momento para iniciar procesos personales con confianza.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: