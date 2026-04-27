Esta fue la predicción de Mhoni Vidente sobre Nodal y Ángela Aguilar que se cumplió

Mhoni Vidente dentro de la farándula mexicana es muy reconocida, debido a las diversas predicciones que ha realizado, ya que algunas de ellas se han cumplido, por lo que ha adquirido reconocimiento por los fans que siguen su contenido.

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Nuevamente ha sorprendido a todos, ya que una predicción se ha cumplido, donde se hablaba sobre la relación de Nodal y Ángela Aguilar; esto se sabe al respecto.

¿Qué comentó Mhoni Vidente?

No olvidemos que Nodal y Ángela Aguilar se encontraron en el ojo del huracán, después de que se dieran a conocer rumores sobre una supuesta separación y una crisis matrimonial. Los chismes crecieron después de que la pareja no subiera contenido a sus redes o no se les viera juntos en sus conciertos.

Sin embargo, fue Mhoni Vidente quien, al tomar sus cartas de tarot y al hacer la lectura, explicó que no era así, ya que la hija de Pepe Aguilar estaba muy enamorada de su pareja, por lo que no se iban a separar.

Predicción que generó muchas dudas por lo que se veía, pero no fue así, ya que al poco tiempo todo pudo ser desmentido, ya que a la pareja se le vio viajando juntos rumbo al rancho que tiene la familia Aguilar en Zacatecas, además de compartir contenido donde se les ve muy enamorados.

¿Qué ocurrió entre Nodal y Ángela Aguilar?

No olvidemos que todos los chismes sobre la supuesta separación entre Nodal y Ángela Aguilar empezaron cuando se publicó el video de “Un vals”, donde la protagonista tenía un parecido con su antigua pareja, Cazzu.

Situación que generó chismes donde apuntaban que Pepe Aguilar estaba enojado con Christian, causando todo tipo de disputas familiares, supuestamente, noticia que nunca fue confirmada por nadie.

Con las últimas fotos subidas por la pareja podemos observar que su relación se encuentra estable. Además de poder corroborar que una vez más la predicción de Mhoni Vidente se cumplió.