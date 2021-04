Horóscopo mensual Sagitario, abril de 2021 con Padme Vidente

Iniciamos el cuarto mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de abril 2021!

Sagitario: Mes de cambios, ya no te preocupes por eso que ya no te funciona y no te hace feliz porque.. ¿qué crees? Si tú no tomas la decisión, definitivamente los astros van a llegar y te van a decir que es momento de salir, ya que es momento de que lleguen nuevas cosas, así es que, si has estado dudando sobre algunas cosas como terminar con esa persona o sientes que el trabajo ya no te llena de luz ni de amor, los astros te van a dar ese empujoncito y vas a estar viviendo muchos cambios.