Horóscopo mensual Virgo, abril de 2021 con Padme Vidente

Iniciamos el cuarto mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de abril 2021!

Virgo: Te quiero decir que vas a estar como sacando esa espada y no viendo quién te la hizo sino quién te la hace mi adorado Virgo, así que bájale dos rayitas porque vas a estar: “Oye Padme pero es que él me dijo, y es que sucedió, es que esto”. No por favor, bájale muchísimo a esa situación porque de lo contrario te vas a llenar de muchas enemistades, así es que antes de actuar sobre ello, qué te parece si ocupas esta mente tan analítica que tienes y la comparas con tu corazón para ver si realmente vale la pena empezar a dejar a aquellas personas o situaciones, piénsalo antes dos veces.