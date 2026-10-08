Horóscopo de Mhoni Vidente: los signos que son bendecidos en el amor gracias al universo a partir de hoy 8 de octubre

El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy jueves 8 de octubre, revela un inesperado destello de energía positiva para 5 de los signos del zodiaco. De acuerdo con las predicciones de la famosa astróloga, habrá señales de amor, bendecidos por el universo y tauro, Cáncer y Acuario son de los más afortunados. Estas fueron sus visiones:

1. TAURO

Tauro es uno de los signos más favorecidos en el amor durante estos días. El horóscopo anuncia la llegada de una relación con bases firmes, que incluso podría avanzar hacia el matrimonio. Si estás soltero, podrías conocer a alguien con intenciones serias. Piscis, Virgo y Sagitario aparecen como sus signos más compatibles. Para quienes tienen pareja, es una etapa para fortalecer el vínculo y pensar en un futuro juntos .

2. CÁNCER

Cáncer recibe una energía especialmente positiva este 8 de octubre, señalado como un día de golpe de suerte. En el amor, el horóscopo apunta a Escorpión y Sagitario como posibles amores verdaderos. Quienes están solteros podrían aprovechar esta renovación energética para abrirse a nuevas oportunidades sentimentales. Para los Cáncer casados, la predicción incluso menciona un embarazo en puerta.

3. ACUARIO

Acuario tiene una de las predicciones amorosas más prometedoras, pues alguien de su entorno laboral podría estar enamorándose de él. Además, el horóscopo anuncia la llegada de un amor nuevo que podría quedarse para siempre, incluso con una propuesta de matrimonio. Es un buen momento para dejar atrás relaciones negativas y permitir que entren nuevas personas a su vida.

4. ARIES

Aries también tiene buenas noticias en el terreno sentimental, ya que el horóscopo anuncia la llegada de un nuevo amor, especialmente relacionado con Leo o Capricornio. La predicción habla de momentos propicios para formalizar una relación y construir algo más estable. Sin embargo, quienes ya tienen pareja deberán controlar los celos y evitar discusiones innecesarias. La calma será fundamental para no afectar la relación.

El horóscopo de Aries revela su suerte en el amor a partir de hoy 8 de octubre.|(Especial/Canva)

5. CAPRICORNIO

Capricornio atraviesa una etapa favorable para fortalecer su vida sentimental, especialmente si ya tiene pareja. El horóscopo anuncia un viaje junto a la persona amada, con momentos de placer y mayor conexión. Aries y Virgo aparecen como sus signos de amor verdadero. Para disfrutar plenamente de esta etapa, deberá aprender a soltar los rencores del pasado y evitar que viejas molestias interfieran en su relación actual.