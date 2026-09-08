Horóscopo de Mhoni Vidente: los signos que son bendecidos por el universo con suerte espiritual a partir de hoy 8 de septiembre

El horóscopo de Mhoni Vidente de la semana , que abarca del lunes 7 al viernes 11 de septiembre, revela nuevos comienzos, oportunidades de dinero y mucho aprendizaje para algunos de los signos del zodiaco. De acuerdo con la famosa astróloga, 5 signos pueden aprovechar esta energía a partir de ahora. ¿Cuáles son los más afortunados?

1. ESCORPIO

Es uno de los signos que aparece con mayor fuerza. La Rueda de la Fortuna representa cambios favorables, avance y oportunidades que llegan después de un periodo de estancamiento. Para Escorpio, una situación que parecía no tener salida podría comenzar a resolverse a su favor. En el plano espiritual, esta carta puede interpretarse como una etapa de movimiento energético y apertura de caminos. La recomendación es evitar dramas, discusiones y personas que puedan consumir su energía .

2. CÁNCER

Cáncer también está entre los grandes favorecidos. El Sol es una de las cartas más positivas del tarot y anuncia brillo personal, claridad y buenas noticias. Durante estos días, podría recibir señales que le permitan avanzar en asuntos que anteriormente parecían complicados.

Su suerte puede manifestarse a través de noticias inesperadas, oportunidades y mayor confianza personal. Para aprovechar esta energía, deberá organizarse mejor y cuidar especialmente su alimentación y bienestar.

3. ARIES

Aries entra en una etapa de renovación, reconocimiento y decisiones importantes. El Juicio habla de despertar, cerrar etapas y comprender qué camino debe seguirse. Por eso, su suerte espiritual está relacionada con una segunda oportunidad o una decisión que puede cambiar favorablemente su rumbo. Es un buen momento para capacitarse, aceptar nuevos retos y no dejar pasar las oportunidades.

4. LIBRA

La Estrella coloca a Libra bajo una energía de esperanza, aprendizaje y confianza. Es una carta asociada con recuperar la fe después de momentos complicados y mirar hacia el futuro con mayor claridad. Durante esta semana, nuevos conocimientos pueden convertirse en oportunidades importantes. Espiritualmente, Libra puede sentir que ciertas puertas comienzan a abrirse cuando confía más en sus capacidades.

Libra es uno de los signos más afortunados de la semana, según el horóscopo de Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA)

5. LEO

Leo recibe una de las señales más fuertes en cuestiones materiales. El As de Oros anuncia nuevas oportunidades, éxito económico y pagos inesperados. Aunque su suerte se relaciona principalmente con el dinero, también representa la llegada de una oportunidad concreta para construir mayor estabilidad. La advertencia es no confiarse y mantenerse atento ante posibles fraudes o engaños.