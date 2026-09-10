Horóscopo de Mhoni Vidente: los signos que son bendecidos por el universo con suerte en el amor a partir de hoy 10 de septiembre

El horóscopo de Mhoni Vidente de la semana reveló que, a partir de hoy jueves 10 de septiembre, hay 4 signos bendecidos por el universo con suerte en el amor, que se manifestará a través de energía positiva con conexiones amorosas y bien marcadas. Según sus predicciones, estos son los más afortunados.

1. ESCORPIO

La Rueda de la Fortuna coloca a Escorpio entre los signos con una energía especialmente positiva. Esta carta habla de cambios favorables, avances y situaciones que comienzan a resolverse, lo que puede trasladarse también al terreno sentimental. En el amor, Mhoni Vidente señala compatibilidad con Acuario, Piscis y Cáncer. Por ello, desde el 10 de septiembre, Escorpio podría vivir un giro positivo en una relación, recibir noticias de alguien especial o encontrar una oportunidad para dejar atrás una etapa complicada .

2. CÁNCER

Cáncer aparece protegido por la energía de El Sol, una de las cartas más positivas del tarot. Representa éxito, claridad, alegría y buenas noticias, por lo que puede favorecer especialmente las relaciones sentimentales. Además, Mhoni Vidente marca conexión amorosa con Escorpio, Sagitario y Piscis. Para los nacidos bajo este signo, los próximos días podrían traer mayor claridad en los sentimientos, acercamientos o una relación que comienza a tomar un rumbo más positivo.

3. ARIES

La carta de El Juicio anuncia para Aries una etapa de renovación, decisiones importantes y triunfo. En cuestiones sentimentales, esta energía puede ayudar a cerrar asuntos del pasado y tomar decisiones que permitan avanzar. Su compatibilidad amorosa está marcada con Sagitario, Capricornio y Leo, por lo que alguno de estos signos podría desempeñar un papel importante en su vida sentimental durante estos días.

El horóscopo de Aries para hoy, según las predicciones de Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA)

4. PSICIS

Piscis recibe la influencia del As de Bastos, una carta relacionada con energía, iniciativa, deseo y nuevos proyectos. En el amor, esta fuerza puede traducirse en mayor determinación para conquistar a alguien o darle un nuevo impulso a una relación. Mhoni Vidente señala una mayor conexión con Géminis, Cáncer y Escorpión, tres signos con los que podría surgir una conexión emocional o pasional más intensa.