¡Chingu Amiga se casa! Así fue la romántica pedida de mano de la influencer que emocionó a sus seguidores

La influencer de origen coreano, Sugin Kim, mejor conocida en redes sociales como “Chingu Amiga”, anunció su compromiso con su novio mexicano Rodrigo Vázquez tras una muy emotiva pedida de mano en el estado de Oaxaca el pasado 14 de abril. Supuestamente, se encontraban grabando un video cuando, sin avisar, su novio convirtió todo en una pedida sorpresa. La noticia rápidamente se volvió viral en redes sociales donde, además de todo, la creadora de contenido compartió fotos confirmando que pronto habrá boda.

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¿Cómo fue la pedida de mano de Chingu Amiga?

De acuerdo con lo dicho por la misma influencer, todo se trató de una sorpresa cuidadosamente planeada. Supuestamente, Rodrigo habría aprovechado un viaje de trabajo para montar la pedida de mano en medio de la grabación. Lo que parecía que iba a ser un video más de Chingu Amiga se terminó convirtiendo en una propuesta real de matrimonio donde la influencer disfrutó de música tradicional y ambiente festivo.

¿Cuál fue la reacción de Chingu Amiga?

La influencer reveló en exclusiva para una reconocida revista que ella no podía dejar de llorar. En un principio reveló que ella no tenía ninguna sospecha de nada. Contó que, aunque hubo varias “señales”, no se percató de que Rodrigo estaba a punto de pedirle matrimonio hasta que él se arrodilló.

¿Por qué Oaxaca fue el lugar elegido?

Que todo ocurriera en Oaxaca no fue casualidad. Resulta que este estado de la República tiene un significado más que especial para la pareja, pues es el lugar de origen de Rodrigo y, para ella, Oaxaca tiene todo lo que representa a la cultura mexicana, la cual tanto ama. Fue por estos motivos, que para ellos fue el escenario perfecto para una propuesta tradicional.

¿Cómo será la boda de Chingu Amiga?

La influencer no ha revelado detalles de cómo le gustaría que fuera la boda. Sin embargo, para ambos es muy claro que la quieren celebrar en Oaxaca. Es muy probable que tengan una boda muy tradicional, aunque habrá que esperar, ya que es cierto que también hay una serie de decisiones culturales importantes debido a sus diferentes orígenes.