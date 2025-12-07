Horóscopo de Nana Calistar hoy, 7 de diciembre para cada signo; estas son las PREDICCIONES en el amor, dinero, trabajo y salud

El universo tiene un mensaje específico para cada signo, cada uno es especial y único. Es por eso que te presentamos los horóscopos de Nana Calistar para que descubras en qué área de tu vida debes poner mayor enfoque y cuidado.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, domingo 7 de diciembre?

Mi querido Aries, recuerda que quién te quiere lo hará sin cambiarte. Cuida tus palabras en discusiones porque tienes el poder de decir incoherencias que no son reales porque te gana la emoción. Cuida tu estómago y sueño porque de no hacerlo podrías enfermarte. No dejes que nadie te manipule y toma decisiones por ti mismo.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, domingo 7 de diciembre?

Mi adorado toro, no permitas que la energía mala de las personas penetre en ti. Cuida la relación con tu pareja y no caigan en el alejamiento, siempre hablen de lo que sienten y de cada situación. También protege tu economía y administrate bien para no andar pidiendo prestado después. Cuida mucho tu círculo social y no permitas que otras personas te arrastren a problemas que no son tuyos.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, domingo 7 de diciembre?

Géminis de mi corazón, viene un reencuentro con alguien que quieres muy especial. Aprovecha estos días para hacer un cambio en tu rutina y salir de lo habitual, eso hará que te relajes y estés más tranquilo. No permitas que personas del pasado quieran venir a robar tu paz. No confíes en personas que ya te han traicionado.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, domingo 7 de diciembre?

Mi querido Cáncer, cuida tus pensamientos y todo lo que atraes porque todo se cumple. Concéntrate en pedir amor y abundancia. Habrá sentimientos que te harán valorar tu presente. No idealices a las personas porque podría resultar mal. Si hay algún proyecto en el que estés pensando pronto podría resultar si pones mucha constancia.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, domingo 7 de diciembre?

No desconfíes de las personas que siempre han estado para ti, no todas las personas son malas. Toma tus propias decisiones e ignora a quién solo quiere afectarte y meterse en tu vida. Pronto alguien te confesará cosas que ha escuchado sobre ti. Alguién del pasado vuelve y te pone a prueba, así que piensa bien qué harás.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, domingo 7 de diciembre?

Se viene un evento en dónde brillarás mucho, todos te van a voltear a ver. Muy pronto recibirás un ascenso y hay un viaje en puerta que te hará sentir que todo ha valido la pena. Recuerda que los deseos se cumplen, ya sean buenos o malos, por lo que mejor piensa cosas bonitas. Cierra ciclos, cambia tu manera de pensar y enfócate en todo lo bueno.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, domingo 7 de diciembre?

Se viene una gran madurez en tu vida, muchos avances y un proyecto que se consolida. Hay una posibilidad enorme de que por fin tengas una estabilidad en todos los sentidos. Si alguien no te busca, no insistas, no mereces rogar amor. Cuida tu economía y no abuses de gastos hormiga.

Algunas personas del pasado quieren visitarte, no las dejes entrar porque podrían traer grandes problemas y generar un desbalance en tu vida, no lo mereces.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, domingo 7 de diciembre?

Mi querido Escorpio, no vivas con culpas que no te pertenecen, que no son tuyas. Disfruta el presente sin pensar en el pasado. No vuelvas a tropezar con la misma piedra, aprende de tus errores. Se viene una conexión hermosa con una persona especial además estarás de suerte para ganar dinero extra.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, domingo 7 de diciembre?

Un amor nuevo tocará tu puerta y te llenará de ilusión y de alegría, disfrútalo. Cuida mucho tus palabras porque hay acciones que podrían lastimar a otras personas. Sé más cuidadoso para evitar accidentes que podrían herirte. Se viene un momento de paz, de madurez y mucha estabilidad, ya lo merecías después de tanto caos.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, domingo 7 de diciembre?

Cuida tus palabras porque los comentarios que no manejes bien podrían meterte en problemas. No pierdas tu tiempo en gente que solo tiene malas vibras. Confía en tu voz interior y déjate llevar por ella. Controla tus emociones y cambios de humor porque de no hacerlo te podrías ver afectado. Un negocio que lleva mucho en tu cabeza saldrá bien si te pones a trabajar duro por ello.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, domingo 7 de diciembre?

No dejes que personas heridas te lastimen o proyecten sus inseguridades sobre ti. Ya es momento de que dejes de dudar de ti y de tus capacidades, eres grande. Pronto tendrás un interés romántico y eso te dejará con el corazón lleno de amor. Dale prioridad a tus metas y sueños. Concéntrate en lo que deseas y las cosas saldrán bien.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, domingo 7 de diciembre?

Tu economía se verá beneficiada por un ingreso extra. Aprende a manejar tus emociones para que no explotes a la primera, que no es nada bueno. Deja que la gente hable, eso no está en tu control, lo que sí está es decidir qué hacer con tus emociones.

Cuida lo que comes y las horas que duermes, que de nada sirve que estés bien en otras áreas si no tienes salud. Tampoco guardes malos sentimientos, habla de lo que sientes para liberarte.

