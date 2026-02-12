7 ideas de uñas para abogadas; son elegantes y muy sofisticadas

El código de vestimenta para muchas abogadas consiste en outfits formales y con traje. Sin embargo, las uñas son esenciales , es por eso que en esta ocasión te presentamos los diseños más elegantes y formales; que además son discretos y no pierden sofisticación.

Puede interesarte: Manicura causal: 5 diseños de uñas para lucir tus manos en eventos formales, son ideales para mujeres mayores de 40 años

1.- Uñas nude: Sin duda mantener las uñas en un tono nude es perfecto para aquellas mujeres que buscan un diseño básico, pero al mismo tiempo muy elegante. Este tono combina con cualquier color de ropa que lleves puesto por lo que es ideal para todos los días de la semana. Si agregas una forma de almendra harás que las uñas luzcan muy elegantes.

uñas nude|Crédito: Pinterest

2.- Uñas francesas: Sin duda este modelo de uñas combina con cualquier outfit. Puedes agregar la forma que desees; por ejemplo, la cuadrada es muy original y luce increíble. Esta idea es perfecta para las mujeres que aman lo tradicional, pero que buscan agregar detalles distintos ya que puedes añadir formas como corazones

Uñas francesas|Crédito: Pinterest

3.- Uñas con corazones: Este diseño luce muy hermoso y es discreto. La idea consiste en mantener la base de la uña en un tono claro o blanco y agregar pequeños corazones en cada uña en un color distinto para que contraste, puedes elegir la forma de uña que desees y se verá muy bien.

Uñas con corazones|Crédito: Pinterest

4.- Uñas con detalles dorados: Esta idea consiste en mantener las uñas en un color nude y agregar pequeños detalles dorados como líneas en el contorno de las uñas. Este modelo combina perfecto con cualquier outfit y luce elegante.

Uñas doradas|Crédito: Pinterest

5.- Uñas efecto perla: Este diseño consiste en mantener las uñas con un efecto perla, que como su nombre lo dice se basa en que la uña tenga la apariencia de esta gema. Puedes mantener el largo que prefieras ya que luce bien en uñas cortas o largas.

Uñas perla |Crédito: Pinterest

6.- Uñas color vino: A pesar de que no estemos en temporada de Otoño-Invierno (temporada en que suele usarse este tono), este color es tan elegante y sofisticado que luce muy bien en cualquier época del año. Es ideal usarlo si eres abogada ya que transmite mucha elegancia.

Uñas vino |Crédito: Pinterest

7.- Uñas blancas: Sin duda un color que nunca pasará de moda es el blanco ya que combina con todo, así que usar este tono en tus uñas hará que luzcas muy elegante en todo momento, puedes agregar el efecto que desees y se verá muy bien. Si optas por una forma almendrada definitivamente harás que el diseño luzca aún más.