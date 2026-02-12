Estas son 5 ideas minimalistas para tus uñas de San Valentín

Los festejos de San Valentín ya están a la vuelta de la esquina, por ello la gente se está preparando con sorpresas, regalos, detalles e intenciones de vínculos afectivos claros. Sin embargo, la moda y la belleza también se hacen presentes, por eso estos cinco modelos de uñas se perciben ideales para pasar este 14 de febrero con el tema de moda y luciendo espectacular.

¿Por qué estos modelos de uñas lucen ideales para este San Valentín?

El año recién inicia pero pareciera que lo extravagante y notorio no es lo que está llamando la atención. Ante eso, los tipos de uñas no escapan ante dicha tendencia. Por ello aquí se comparten 5 tipos de uñas que pudieran convencerte para utilizarlos en los próximos días de festejos por el 14 de febrero.

Diseño minimalista rojo-rosa

En esta opción de uñas para San Valentín se recomiendan unos pequeños detalles. La mitad deben ir en su totalidad rosa y otros dos en su totalidad rojos. Y en los que quedaron del primer color, se anima a realizar unos pequeños corazones negros que permitan una calridad total en el rosado de tono claro.

|Crédito: Pinterest.

Mini corazones negros

En esta opción sugerida aparece un tipo de uñas más oscuro, donde el negro inunda casi todos los dedos. Pero con esta opción, los dos dedos centrales se pintan con un rosa muy claro. Así se cumplirá con la intención de decorar con corazoncitos negros y algunos puntitos extras.

|Crédito: Pinterest.

Uñas corte nude

En esta opción de uñas de San Valentín sobresale la oportunidad de la sencillez, donde todos los dedos van de un rosa no tan claro como los otros dos diseños. Sin embargo en la uña del dedo anular, se da la aparición de un corazoncito bastante detallado en rojo y con una flecha atravesándolo.

|Crédito: Pinterest.

Jelly nails nude con rojo

En esta oportunidad los diseños son variados y cada persona elige el sitio donde colocar cada uno de los detalles. Pero se propone una uña blanca, otra con rosa claro más un moño sencillo, otra con rosa agregando varios corazoncitos rojos y como punto final una uña completamente roja de un color intenso.

|Crédito: Pinterest.

Uñas con flores en forma de corazón

Y en esta última opción para portar este San Valentín, se propone un fondo rosado en tono claro, esto para realizar unas pequeñas flores tipo rosa en tono rojo y con la parte de la planta en un verde claro. Esta es una muy coqueta propuesta que tiene cierto detalle, pero nada que no se pueda lograr.