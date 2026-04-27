Horóscopo de Nana Calistar para hoy lunes 27 de abril de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco en el final del cuarto mes del presente año, descubre si tendrás dinero, amor y dinero

Con el final del cuarto mes del presente año, Nana Calistar ha revelado el horóscopo de hoy lunes 27 de abril de 2026, donde los 12 signos del zodiaco descubrirán si serán beneficiados con amor, dinero, trabajo o mucha abundancia; mientras que otras deberán cuidarse de traiciones y chismes.

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Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 27 de abril

Nana Calistar les dice que llega o mejor dicho, regresa el pasado para ponerte a prueba, y es que una persona vuelve no por casualidad, ni porque cambió de manera mágica, lo hace porque dejaste la puerta medio abierta, y es aquí donde debes ocupar la cabeza y la razón, no el corazón.

¿Qué le depara a Tauro hoy 27 de abril?

Ya deja de hacerte el que no ve, porque el amor no anda en la calle ni lejos, lo tienes cerquita y nada más no lo quieres reconocer por andar de curioso donde no debes hacerlo; además, te encanta complicarte la existencia buscando emociones intensas o historias imposibles.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 27 de abril

Te llaga una etapa donde se moverán muchas piezas para acomodarse, pero escucha, no es porque el universo quiera mágicamente ayudarte, sino porque ya te tocaba entender lo que no habías querido ver, y hasta tu experiencia en situaciones hicieron que salieran de su zona de confort y ahora encontrarás la respuesta del por qué no se lograron algunas metas que tenías en mente.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy lunes 27 de abril

Tú te tienes que preparar porque te llegan sorpresas de familiares y no precisamente es que te avisarán con mucho tiempo, pon orden desde en tu casa porque te puede agarrar en curva, sin embargo, más allá del físico esto también significa que necesitas ponerle atención y orden en tu vida, ya que tienes algunas cargas acumuladas que ya no te dejan avanzar.

Leo y lo que le depara el destino para hoy 27 de abril

El Universo te va a mover todo y no es por casualidad, además estarás sensible de lo normal, como cuando quieres hacerte el fuerte, pero sabes que te pega más de lo que piensas; de hecho, no tiene malo, pero tu desahogarte con quien más confianza tengas.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy lunes 27 de abril?

Oye, ya bájale dos rayitas a eso de querer opinar porque no siempre tienes que decir lo que piensas y menos cuando sabes muy que tu lengua es filosa y no persona; de hecho, hay momentos en lo que guardar silencio no es debilidad, sino inteligencia.

Las predicciones de Libra para lunes 27 de abril

Te van a dejar con el corazón bien apachurrado, pero hay recuerdos que se te meten y no se van, por lo que te harán extrañar a quien ya no está, y aunque quieras hacerte el fuerte, sí tienes momentos donde sí pega.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy 27 de abril

Se vienen días movidos intensos donde tendrás mucha energía, de hecho, tras el encanto a todos lo que da, y eso se va a notar muy fuerte; vas a tener un pegue que ni tú te la vas a creer, donde atraerás comentarios, confesiones que no esperabas y miradas; así que no te hagas el sorprendido.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy 27 de abril?

Debes dejar de patear lo que puedes resolver hoy, porque se te está juntando todo y después estarás con el estrés a tope, de hecho, ese hábito de dejar todo para después ya te está cobrando factura, y no es que no puedas, es que no quieres, y es aquí donde deberás ponerte firme contigo mismo, si tienes algo que hacer, simplemente hazlo.

Capricornio y lo que le espera hoy lunes 27 de abril

Si tienes pareja deberás ponerte las pilas porque tienes una flojera emocional ya que se está enfriando todo, ya no hagas esas cosas que al inicio te nacían hacerlas solitas, y que fueron las que conquistaron a esa persona; de hecho, te estás confiando pensando que ya tienes todo seguro, es aquí donde empiezan los problemas.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy 27 de abril?

Nana Calistar les dice a los nacidos bajo el signo de Acuario que, si tienes pareja debes ponerte listo porque se vienen días con muchos celos que podrían crear fricción y no precisamente por algo real, sino por inseguridades o malas interpretaciones, no te pongas intento queriendo controlar todo o buscando problemas donde no los hay.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy lunes 27 de abril

Llegan movimientos que te sacarán de tu zona de confort, pero ojo, no te asustes ni comiences con tus dramas mentales, ya que los cambios no llegan para fregarte sino para acomodarte donde realmente debes estar, y es que el tema es que siempre te aferras a lo desconocido.