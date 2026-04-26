Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 26 de abril: estos signos tendrán un reencuentro con alguien del pasado

¡Los astros han hablado! Conoce las predicciones del zodiaco para cada uno de los 12 signos con el horóscopo de Nana Calistar para este domingo 26 de abril. ¿Será un golpe de suerte, dinero o amor? ¡Esto es lo que te espera hoy!

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 26 de abril?

Los recuerdos del pasado vienen a moverte todo, sólo no confundas nostalgia con destino. Se abren nuevos caminos para ti, sobre todo en lo laboral y sentimental. No te estanques en el pasado y recibe todo lo nuevo que la vida trae para ti. Como consejo extra, no te metas en problemas ajenos, que luego cargas con responsabilidades que no te corresponden. Pon límites y cuida tu energía. Se marcan tensiones y malos entendidos con la familia, así que habla claro. Llegó tu momento para tomar el control.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 26 de abril?

No te dejes manipular por nadie y suelta ese coraje que traes atorado. Ya verás cómo la vida se encarga de poner todo en su lugar. Es probable que recibas un chisme de alguien del pasado, deja que se te resbale y da vuelta a la página. En cuestiones de salud, presta más atención a tus rodillas y pies, no hagas movimientos bruscos. Se marca la pérdida de una amistad por malentendidos, pero también el acercamiento de algún familiar. Cuidado con hablar de más que luego te andas metiendo en problemas innecesarios. Vienen cambios que te llevarán a cumplir tus metas, sólo confía en el proceso. Todo se acomoda.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 26 de abril?

Deja que cargar con pensamientos pesimistas. Aprende a soltar, sino no podrás avanzar. Enfoca tu energía en el presente y en lo que sí depende de ti. Bájale dos rayitas a la intensidad. Recuerda que lo que es para ti, llegará en el momento adecuado. Cuida más tus palabras que podrías lastimar a quién no lo mereces. No te hagas menos por encajar y no trates de adaptarse a lo que no te suma. Aprende a darte tu lugar, de lo contrario, nadie más lo hará. Aguas con firmar contratos o hacer cualquier otro trámite, no estás en un buen momento, mejor espera y analiza antes de tomar una decisión. También viene una noticia positiva en lo laboral.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 26 de abril?

Necesitas poner orden en lo que sientes, así que aprende a medir tu entrega porque no todas las personas merecen lo mismo. Enfócate en ti y deja de prestar tanta atención a lo que hacen los demás. Concéntrate en tu propio trabajo y tus metas, sólo así podrás ver resultados. Se marcan nuevos proyectos y un viaje que te liberará del estrés y la ansiedad. Aprovéchalo para desconectarte y disfrutar de la vida. Aguas con esas personas que sólo te buscan cuando necesitan algo, aprende a poner límites y decir “no”. Deja de postergar para mañana lo que puedes hacer hoy, que ese es uno de tus mayores errores. Se necesita de compromiso para ver cambios.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 26 de abril?

Se marca una traición importante, puede ser de alguien del trabajo o de una amistad, en el fondo ya sabes de quién se trata. Pero descuida, esto te servirá para abrir mejor los ojos y dejar de confiar tan rápido. Se vienen días en los que vas a querer dejar todo y no saber nada de nadie, pero es mejor enfrentar los problemas de frente. Recuerda que la vida no se equivoca y todo tiene un por qué. Mejor enfócate en ti y en sanar. Se marcan oportunidades positivas en lo económico y personal, pero deja de querer todo tan rápido y enfócate en metas a corto plazo y bien pensadas. Disfruta sin perder la cabeza.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 26 de abril?

Andas con ganas de buscar a alguien del pasado. Hazlo, pero sólo para cerrar el ciclo como se debe. Andas con cosas muy atoradas que no dijiste en su momento y que necesitas hablar y soltar. Bájale dos rayitas a tu carácter, especialmente en temas de pareja, porque hay mucho amor, pero también mucho orgullo de tu parte. Se marca la llegada de nuevos planes que te emocionarán, puede ser un viaje que servirá para reconectar contigo mismo y despejar la mente, así que aprovéchalo.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 26 de abril?

Una amistad acude contigo tras terminar una relación, así que mide bien tus palabras y no le eches más leña al fuego. En cuestiones de salud, cuida más tu garganta. Estás en un período de transformación en el que te vuelves más selectivo y estás creciendo, así que deja de perder el tiempo con gente que no te valora. Cuidado con una persona de piel morena clara, no le cuentes tus cosas personales que después podrías terminar en chismes. No prometas cosas que no puedes cumplir. Es probable que sueñes con una expareja, necesitas cerrar bien ese ciclo. En lo económico, se marca una buena oportunidad. Si la sabes aprovechar, te podría dejar buen dinero.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 26 de abril?

Se marcan cambios fuertes en diversas áreas de tu vida, así que prepárate. Cuida más tu salud, porque andas un poco vulnerable. Aguas con ese viaje que tienes en mente, porque no va a salir como esperabas, así que mantente abierto y sin tantas expectativas. Se vienen días pesados en lo emocional. Es parte del proceso, sólo no te quedes ahí. También se marca la partida de una amistad, pero descuida, será una limpieza necesaria. La vida te pondrá nuevas oportunidades enfrente, pero debes moverte y actuar con inteligencia, especialmente en lo laboral. Tienes todo para avanzar.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 26 de abril?

No te enganches con los chismes, ignora y sigue en lo tuyo. Estás en un buen momento para reinventarte y empezar de cero, así que aprovecha la oportunidad de mostrar quién eres y hasta dónde puedes llegar. No dudes de ti. Se marca un buen fin de semana con risas y diversión. Disfrútalo, no todo es responsabilidad y estrés. En cuestiones del amor, se marca la llegada de alguien nuevo, deja que todo fluya y no fuerces las cosas. Es buen momento para que te enamores de ti mismo. Se marca la posibilidad de un viaje o cambio de casa, así como la llegada de una nueva amistad.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 26 de abril?

Deja de guardarte todo, porque luego explotas. Si tienes algo que decir, hazlo en su momento. Y si algo no sale como esperabas, vuelve a intentar. Los astros te invitan a no fingir sentimientos que no tienes porque luego terminas en enredos emocionales de los que no sabes cómo salir. Sé honesto contigo mismo. Recuerda que tus sueños y metas son sólo tuyos y de nadie más, así que no vivas en función de lo que otros esperan de ti. Se marca un ciclo bastante bueno, así que aprende a reconocer las oportunidades. Es momento de cerrar ciclos del pasado y trabajar más en tu autoestima. No permitas que nadie te haga sentir menos, tú sabes lo que vales y lo que has logrado.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 26 de abril?

Andas medio distraído, así que cuidado con los golpes y las caídas. Se marca una aventura en el amor, sólo no confundas sentimientos. También descubrirás algo de una persona que te dará coraje. Suelta y sigue avanzando. Es probable que quieras buscar a alguien del pasado, sólo pregúntate si realmente vale la pena. Estás en un momento en el que ya no caes en chismes ni discusiones sin sentido, eso es bueno. Se marca una traición de una amistad que está hablando mal de ti, así que pon tus límites. Presta más atención a tu familia, que podría necesitarte estos días.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 26 de abril?

Deja de aferrarte a lo que no avanza, especialmente en temas del amor. Es probable que llegue una persona nueva a tu vida, disfruta el momento pero mantén claros tus sentimientos. Es momento de poner límites y limpiar tu círculo, aunque te duela. Deja de aparentar para caer bien y enfócate en lo que realmente quieres y necesitas. Recuerda que los sueños no se cumplen solos y requieren de disciplina. No cargues con problemas que no te pertenecen y aprende a elegirte a ti primero.