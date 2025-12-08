Horóscopo de hoy lunes 8 de diciembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Una nueva semana ha comenzado y, con ello, la posibilidad de conocer cómo estará el horóscopo para cada uno de los signos del zodiaco. Ante ello, luce interesante analizar las predicciones de Mhoni Vidente para este lunes 8 de diciembre del 2025.

Como sabes, Mhoni Vidente se ha convertido en una de las pitonisas más importantes al interior del país gracias a las predicciones y los aciertos que suele tener. Ahora, ha dado a conocer lo que ocurrirá con los signos del zodiaco en este inicio de semana.

¿Qué ocurrirá con los signos del zodiaco este lunes 8 de diciembre, según Mhoni Vidente?

Aries : Expresa todo lo que sientes sin miedo a ser juzgado. Eso sí, ten en cuenta que las cosas se dicen bajo un ambiente de respeto y cordialidad.

: Expresa todo lo que sientes sin miedo a ser juzgado. Eso sí, ten en cuenta que las cosas se dicen bajo un ambiente de respeto y cordialidad. Tauro : Ten en mente que la paciencia será algo fundamental para ti durante este día y el resto de la semana. No dudes en convertirla en tu aliada.

: Ten en mente que la paciencia será algo fundamental para ti durante este día y el resto de la semana. No dudes en convertirla en tu aliada. Géminis : La comunicación es aquello que te caracterizará en este día. Ten claridad en tus palabras y abre las puertas a escuchar versiones distintas de lo que crees.

: La comunicación es aquello que te caracterizará en este día. Ten claridad en tus palabras y abre las puertas a escuchar versiones distintas de lo que crees. Cáncer : La confianza mutua es parte del amor y el crecimiento en una relación de pareja. Si estás soltero, tendrás encuentros por demás llamativos hoy.

: La confianza mutua es parte del amor y el crecimiento en una relación de pareja. Si estás soltero, tendrás encuentros por demás llamativos hoy. Leo : Para Mhoni Vidente tu magnetismo es algo que no se debe dejar a un lado. De hecho, está en uno de los puntos más altos del año, aprovéchalo.

: Para Mhoni Vidente tu magnetismo es algo que no se debe dejar a un lado. De hecho, está en uno de los puntos más altos del año, aprovéchalo. Virgo: La energía de los astros ayudan a que tengas encuentros sinceros en donde la confianza será la base de estos.

