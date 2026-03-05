Inicia el mes del conejo en el Feng Shui: estos 3 signos serán bendecidos con SUERTE y PROSPERIDAD

A diferencia de Occidente, en gran parte de Asia se utiliza el calendario lunar y no el solar (también conocido como gregoriano), por lo que muchas de sus festividades y prácticas culturales se rigen por fechas diferentes. Este sistema es fundamental para el Feng Shui. Dicho esto, este jueves, 5 de marzo, el horóscopo chino le da la bienvenida al mes del Conejo y aquí te contamos cuáles son los 3 signos que serán bendecidos con SUERTE y PROSPERIDAD.

Inicia el mes del Conejo: ¿Cuánto tiempo durará?

El mes del Conejo arranca oficialmente este jueves, 5 de marzo, y termina el 4 de abril. Durante este período se esperan enseñanzas sobre bondad, sensibilidad, diplomacia y toma de decisiones estratégicas, todas ellas características del signo; pero ¿cuáles serán los signos más beneficiados durante este tiempo? ¡Sigue leyendo!

Estos 3 signos serán bendecidos con SUERTE y PROSPERIDAD durante el mes del Conejo, según el Feng Shui

Según predicciones de YourTango, los tres signos del horóscopo chino que serán bendecidos con SUERTE y PROSPERIDAD durante marzo de 2026 (mes del Conejo) son la Cabra, el Gallo y, por supuesto, el Conejo. Esto le espera a cada uno de ellos:



Cabra : Se marcan días de crecimiento, tus finanzas finalmente se estabilizan y las aprendes a administrar con mayor rigor. Los mejores días para atraer la abundancia son el 6, 18, 22 y 30 de marzo. Es el período perfecto para aprender nuevas habilidades o hobbies.

: Se marcan días de crecimiento, tus finanzas finalmente se estabilizan y las aprendes a administrar con mayor rigor. Los mejores días para atraer la abundancia son el 6, 18, 22 y 30 de marzo. Es el período perfecto para aprender nuevas habilidades o hobbies. Conejo : La interacción será clave para obtener nuevas oportunidades que te generarán riqueza, especialmente en el ámbito profesional y de negocios. Tus días para atraer abundancia son el 15, 27 y 28 de marzo. Es el momento ideal para ampliar tu cartera de contactos.

: La interacción será clave para obtener nuevas oportunidades que te generarán riqueza, especialmente en el ámbito profesional y de negocios. Tus días para atraer abundancia son el 15, 27 y 28 de marzo. Es el momento ideal para ampliar tu cartera de contactos. Gallo: Este mes apunta a mejorar tu estatus social. Planifica tu propio negocio o atrévete a pedir ese aumento que tanto mereces. Los días perfectos para atraer abundancia son el 14, 18 y 26 de marzo.

El horóscopo chino para marzo de 2026. |(ESPECIAL/CANVA)

¿Cómo saber qué signo eres en el Horóscopo Chino? Este es tu animal, según tu año de nacimiento

Los signos en el horóscopo chino se rigen por el año de nacimiento. A continuación, a qué signo perteneces, según el año en el que naciste:

