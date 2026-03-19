Equinoccio de primavera sacude al zodiaco: el tarot revela giros inesperados para los 12 signos

Con la llegada del equinoccio de primavera este 20 de marzo de 2026 cerca de las 8:46 am, el tarot se posiciona como una de las herramientas espirituales más consultadas para saber qué es lo que viene con la entrada de este fenómeno astronómico.

Asimismo, este fenómeno natural que está asociado con el equilibrio entre la luz del día y la oscuridad de la noche, marca también un momento clave de transformaciones e inicios principalmente para 4 de los 12 signos del zodiaco, a continuación te dejamos lo que lo que vendrá para estos signos durante este equinoccio 2026.

De acuerdo con tarotistas las cartas revelan que este periodo no pasará desapercibido para los 4 signos ya que habrá cierres necesarios, oportunidades inesperadas y decisiones que podrían cambiar el rumbo de muchos. La energía se siente intensa pero también llena de posibilidades.

Aries:

Aries se perfila como uno de los más favorecido, con nuevas oportunidades laborales y comienzos personales.

Tauro:

Para las personas de este signo se les recomienda soltar cargas emocionales para avanzar

Géminis:

Géminis enfrentará decisiones importantes en temas de pareja.

Cáncer:

Vivirá un periodo de sanación interna

Leo:

Podría recibir reconocimiento o éxito tras meses de esfuerzo.

Virgo:

Para los nacidos en este signo, es un buen momento para aclarar y resolver conflictos pendientes.

Libra:

El tarot indica que los nacidos en signo de Libra experimentarán cambios en su entorno cercano, esto indicaría que habría más comunicación familiar y de pareja.

Escorpio:

Sentirá una fuerte conexión espiritual la cual lo llevará a mantener con claridad sus metas

Sagitario:

Podría iniciar una etapa de viajes o crecimiento profesional.

Capricornio:

Será un momento donde verá avances en lo económico.

Acuario:

Tendrá revelaciones importantes sobre su futuro

Piscis:

Cerrará ciclos que darán paso a una nueva versión de sí mismo.