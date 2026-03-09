Los 4 signos que deben PROTEGERSE contra la envidia, según Nana Calistar, en la segunda semana de marzo 2026

Nana Calistar ha revelado cuáles son los 4 signos del zodiaco que deberán cuidarse de la envidia, y es que este sentimiento no sólo se centra en una sola cosa, este sentir puede traer chismes, lo cual desencadena en pleitos, malos entendidos y hasta distanciamientos con personas, pero de igual forma, revelan aquellas personas que nada más no les gusta que avance.

Te puede interesar: Horóscopo de Nana Calistar para hoy lunes 9 de marzo de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco; descubre lo que te depara el destino: amor, dinero, trabajo o que te cuides de algunas personas cercanas

4 signos del zodiaco que deberán cuidarse de la envidia en la segunda semana de marzo

Uno de los 3 signos que tendrán mucha envidia en la segunda semana de marzo, es Géminis. De acuerdo con Nana Calistar, en estos días podrían llegar comentarios o chismes sobre tu familia, y esto obviamente te sacará de tus casillas, ya sabes cómo es la gente, siempre quiere vivir inventando historias o exagerar situaciones; no te enganches y deja que el mundo ruede.

El otro signo que tendrá mucha envidia es Leo, los Reyes del Zodiaco se enterarán de un chisme relacionado con una de sus exparejas, y resulta que alguien le estopa viendo la cara; y posiblemente te involucre a ti, pero ojo, aunque no sea tu problema no te enganches y deja en claro con tu indiferencia que esa historia ya pasó.

Nana Calistar dice que, las personas bajo el signo de Sagitario deberán cuidar su entorno laboral, y es que en este ámbito se sienten energías muy pesadas o ambientes raros con algunas personas, incluso con vecinos; ellos no tienen las mejores intenciones, y es que estos sujetos te envidian, no les gusta que avances y eso se huele en el ambiente.

Capricornio es otro signo que no debe confiarse demasiado, no todo el mundo se acerca a ti por cariño, algunos se te arriman para sacar información o para enterarse de lo que traes entre tus planes, no hables y mide bien lo que dices, no reveles detalles de ninguno de tus proyectos, porque podrías meterte en chismes innecesarios.

