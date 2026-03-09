Horóscopo de Nana Calistar para hoy lunes 9 de marzo de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco; descubre lo que te depara el destino: amor, dinero, trabajo o que te cuides de algunas personas cercanas

El horóscopo de Nana Calistar ya está aquí y estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco hoy lunes 9 de marzo de 2026; presta atención porque la experta ha revelado que, algunas personas deberán tener cuidado con envidias, o bien, cerrar ciclos que han dejado abiertos por mucho tiempo.

Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 9 de marzo

Nana Calistar les dice a las personas bajo el signo de Aries que, este lunes 9 de marzo arranca sabroso y con muchos movimientos astrológicos, no es casualidad que estés pensando en el Universo, el cual te pide que abras bien los ojos y no te dejes llevar solamente porque te hablan bonito.

¿Qué le depara a Tauro hoy 9 de marzo?

Para los Tauro Nana Calistar les dice que, este lunes 9 de marzo de 2026 de igual manera llegan movimientos en tu vida que te harán abrir los ojos en varias situaciones que venías ignorando; a veces te haces la fuerte o el fuerte, pero en el fondo sabes que hay cosas que ya no cuadran como antes.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 9 de marzo

Estos días estarás medio inquieto, y pensando en todo y en nada, y es que cuando algo se te mete a la cabeza es cosa que no te hace descansar; esta semana no será cualquiera, se vienen situaciones que te pondrán a prueba en el amor y en el trabajo.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy lunes 9 de marzo

Cáncer, llega alguien que te tocará el corazón y este se moverá; eres un signo sensible y aunque a veces dices que se te resbala lo que digan la verdad es que no. Déjate querer en estos días y mimarte, te lo mereces.

Leo y lo que le depara el destino para hoy lunes 9 de marzo

Mi querido Rey de la Selva, este día viene con movimientos en el terreno del amor que te dejarán muy confundido, tu corazón está inquieto y es no es normal, las energías que se mueven, no te alborotes y recuerda que esa persona que está a tu lado es la indicada.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy lunes 9 de marzo?

Este día llega una energía bastante clara para ti, es momento de aprender de los errores y enfocarte en lo que realmente vale la pena. Has pasado por situaciones que te dejaron lecciones importantes, recuerda que la vida no se equivoca y por eso te pone algunas pruebas.

Las predicciones de Libra para hoy 9 de marzo

El pasado ya hizo lo que tenía que hacer, ahora vive el presente y recuerda que eres capaz de construir todo a partir de hoy; muchas veces te quedas atorado pensando en lo que pudo ser y en las decisiones que tenías que haber tomado.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy 9 de marzo

Se te presentarán situaciones que podrían mover bastante tu mundo emocional, no todo era malo, pero sí habrá momentos en los que tendrás que mantener tu cabeza bien helada para no volver a cometer los mismos errores del pasado.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy 9 de marzo?

Se ven varios movimientos interesantes en tu vida, sobre todo en cuestiones del corazón y de las decisiones importantes que llevas tiempo aplazando; si tienes una relación, el Universo te está poniendo a prueba.

Capricornio y lo que le espera hoy lunes 9 de marzo

Este día llega con energías que moverán tu corazón más de lo que pensabas; de hecho, una amistad aparecerá en tu vida y te traerá mucha atención, cariño y detalles que no estabas esperando o que estabas acostumbrado a recibir.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy lunes 9 de marzo?

Mi Acuario, el 9 de marzo llega con bastantes movimientos a tu alrededor, ten cuidado te podrías estar involucrado en chismes de amistades, y esto hará que te enojes; maneja esas palabras con inteligencia.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy 9 de marzo

Las cosas deben estar claras y recuerda que no pasan de la noche a la mañana; lo único que cae del cielo sin que lo pidas es la lluvia; sientes que tus metas están muy lejanas, pero tranquilo, todo se va a acomodar.

