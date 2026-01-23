Los 5 signos que dominan el fin de semana y serán bendecidos con suerte, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló finalmente los horóscopos del cuarto fin de semana de enero y advirtió que solo cinco signos del Zodiaco serán bendecidos y dominarán con su energía positiva en el amor, el dinero y la abundancia.

La famosa astróloga explicó cómo estos cambios impactarán a cada signo, especialmente a Aries, Leo, Sagitario, Cáncer y Acuario, quienes tienen el terreno listo para recibir cosas positivas, aunque con ciertas limitaciones:

ARIES : Es el signo más fuerte del fin de semana. Tiene claridad, avance y cumplimiento de metas , además de que su mejor día es viernes 23 , justo cuando inicia el periodo. La suerte lo acompaña porque está alineado con su propósito anual y cuenta con energía de resolución y acomodo natural de las cosas.

: Es el signo más fuerte del fin de semana. Tiene , además de que su mejor día es , justo cuando inicia el periodo. La suerte lo acompaña porque está alineado con su propósito anual y cuenta con energía de resolución y acomodo natural de las cosas. LEO : Leo llega con estabilidad y mejora evidente respecto a días anteriores . Su mejor día también es el viernes, lo que lo coloca en una posición de control y dominio. La suerte se manifiesta en forma de orden, soluciones prácticas y bienestar personal, especialmente en el hogar y asuntos pendientes.

: Leo llega con . Su mejor día también es el viernes, lo que lo coloca en una posición de control y dominio. La suerte se manifiesta en forma de orden, soluciones prácticas y bienestar personal, especialmente en el hogar y asuntos pendientes. SAGITARIO : Es uno de los signos más favorecidos porque combina seguridad, decisiones importantes y apertura a cambios grandes (trabajo, compras, estilo de vida). Su mejor día es el 23 de enero , y la suerte se activa cuando toma decisiones sin miedo ni manipulaciones externas.

: Es uno de los signos más favorecidos porque combina (trabajo, compras, estilo de vida). Su mejor día es el , y la suerte se activa cuando toma decisiones sin miedo ni manipulaciones externas. CÁNCER : Aunque su energía es más emocional, el domingo será totalmente suyo . Hay tranquilidad, estabilidad económica y armonía familiar. La suerte se refleja en paz interior, disfrute del dinero ganado por esfuerzo propio y decisiones bien pensadas.

: Aunque su energía es más emocional, . Hay tranquilidad, estabilidad económica y armonía familiar. La suerte se refleja en paz interior, disfrute del dinero ganado por esfuerzo propio y decisiones bien pensadas. ACUARIO: Acuario está en su temporada y eso siempre es sinónimo de fortuna. Su mejor día es el 25 de enero, con energía de celebración, cariño y conexiones positivas. La suerte llega a través de las personas, la comunicación y el reconocimiento personal.

En ese sentido, los demás signos (Tauro, Géminis, Libra, Virgo, Escorpio, Capricornio y Piscis) podrían estar atravesando procesos de introspección, cautela y preparación. Así que la pitonisa cubana recomendó tomar decisiones conscientes .

El ritual de 5 minutos para aclarar la mente y atraer buena energía

Si quieres contrarrestar la mala energía, las dudas y el mal de ojo, puedes hacer un ritual sencillo que solo te toma 5 minutos.

Realiza un ritual de medición para atraer buena energía.|(ESPECIAL/CANVA)

Se trata de una meditación en donde, sentado en una postura cómoda, cerrarás los ojos, colocarás tus manos en las rodillas y realizarás respiraciones profundas, mientras realizas una limpieza mental a través de la visualización de una luz que poco a poco se instala en tu cabeza. Al finalizar, debes decir la siguiente oración: “Hoy elijo la calma. Soy capaz. Atraigo la abundancia”.