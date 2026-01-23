Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana, del 23 al 25 de enero de 2026

Mhoni Vidente reveló los horóscopos del fin de semana, correspondientes al viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero de 2026. De acuerdo con sus predicciones, serán días fríos y un momento clave para estabilizar las energías, cerrar ciclos y perdonar a personas del pasado.

A través de su canal de YouTube, la famosa astróloga explicó uno a uno los horóscopos de cada signo y detalló cómo la influencia de los astros podría impactar en sus personalidades.

ARIES

Será un buen fin de semana para ti. Sabes lo que quieres, comenzarás a salir adelante y completarás tu propósito principal de este año. Sin embargo, en el amor, debes entender que no te debes obligar a quedarte con el amor que crees que te hace bien, busca aquello que realmente te llene. “Las cosas se van a acomodar”, dice la vidente. Intenta ahorrar, buscar invertir y tener una limpia de energías con limón y agua bendita. Tu mejor día es hoy, viernes 23 de enero.

TAURO

Estás sumergido en dudas y energías que te están estancando, debes dominar tus temores y buscar no quedar bien con todos. Un viaje te espera, nuevos proyectos y planes a corto plazo, por eso, debes comenzar a prepararte. Eso sí, debes ser cauteloso porque hay personas que no te quieren ver feliz. Habrá transformación en ti, aunque primero debes experimentar con tus emociones.

GÉMINIS

Como eres un signo volátil, hay muchas emociones que te están abrumando, por eso tienes que controlarte. Tu mejor día es el sábado, un momento clave para pensar en el amor, ¿por qué no tienes pareja? También es ideal para hacer los planes en febrero, comienza con tus ideas y hazlas cumplir.

CÁNCER

Estás en tu etapa romántica, carismática, pero también está terco. Debes dejarte querer, déjate ayudar, no te encierres en los problemas. Tu mejor día es el domingo, debes disfrutarlo, pásalo en familia y aprovecha tu dinero solo para ti porque han sido el producto de tus esfuerzos. Recuerda: hay tranquilidad y debes buscar decisiones.

LEO

Tu mejor día es el viernes. Estás parado en un mejor escenario que la semana pasada. Estás arreglando tus problemas personales y estás aprendiendo a hacerlo cada vez mejor. Estos días debes arreglar tu casa, acomoda los muebles y la decoración, repara aquello que tienes pendiente desde hace mucho tiempo.

Mhoni Vidente reveló el horóscopo de Leo para hoy.|(Facebook Mhoni Vidente / Canva)

VIRGO

Tendrás un fin de semana agradable, aunque tu mejor día es el comienzo de la siguiente: el 26 de enero. Tienes que recordar que no debes rogarle a nadie, estás bien y no necesitas de otros para sentirte bien. Además, tu atención deben enfocarse en el papeleo y los pendientes de la casa, los arreglos personales. Prepárate: viene una propuesta muy grande de negocios.

LIBRA

Es un fin de semana de pasión y tentación, mereces hacer esos planes, sobre todo si estás en pareja. Hay un negocio, una mascota, y un plan de viaje para el mar. Pero también hay energías negativas cerca, relacionadas con chismes y malos comentarios de otros que están vigilándote; no cuentes tus cosas y sé precavido.

ESCORPIO

Tus planes financieros dependen de que te sientes este fin de semana y pienses en lo que puedes invertir. Los días son importantes para ti porque debes entender que no tienes que confiar en todos, relájate y busca rodearte de personas que te aporten y que no te quieran ver caer. Pero recuerda que al final de cuentas es tu decisión.

SAGITARIO

Te estás desenvolviendo bien este año, hay más seguridad, cambios que has mejorado, ya no hay malestares. Aun así, debes tener tu mirada en el objetivo, porque es tu naturaleza buscar tener todo en orden. Lo que debes hacer, sí o sí, es no combinar las relaciones de amor con el dinero, no es bueno para ti. No te dejes manipular ni chantajear. Decide ahora, cambia de trabajo si así lo quieres, compra un auto, si así lo quieres. Recuerda: tu mejor día es el 23 de enero.

CAPRICORNIO

Estás pasando por una etapa de consciencia y madurez. Quítate ya de egos, de dramas, no seas alzado porque eso te está atrayendo malas energías y mal de ojo. Sé más discreto y no le cuentes todos tus planes a cualquiera. No tendrás límites. Entiende, debes despertar y rodearte de buenas personas.

Mhoni Vidente: el horóscopo de Capricornio para hoy.|(Facebook Mhoni Vidente / Canva)

ACUARIO

Deja que las cosas fluyan, que sea aún fin de semana de aprender a reconocer y de tener una comunicación más fluida con otras personas. Estás cumpliendo años, todos te quieren tener cerca; tú déjate querer, festéjate y cómprate un perfume para oler rico. Tu mejor día es el 25 de enero.

PISCIS

Estás de buen modo, pensando cosas positivas y buscas la realización. Sé paciente, pronto te llamarán para ese trabajo que estás esperando, mientras date un refresh de imagen, cuídate y mira cómo te ven los demás. Intenta administrar tu dinero, pero no te limites, solo elige bien en qué gastarás tus ahorros. Debes darle prioridad en la casa y en tu espacio en particular.