Los horóscopos de Esperanza Gracia para hoy viernes 1 de agosto: ¿qué deparan los astros?

Esperanza Gracia nos dice que este viernes 1 de agosto es una jornada para no ignorar lo que se siente, sino para aplicar discernimiento y claridad emocional antes de actuar. La alineación de Venus en cuadratura con Neptuno nos invita a mirar con atención las relaciones personales y a luchar por una expresión honesta, lejos de los malos entendidos y las confusiones. Los horóscopos para cada signo del zodíaco.

Aries

No habrá retos imposibles para ti, así que apuesta alto. Aprovecha las oportunidades que te surjan, que van a ser muchas. Tendrás las ideas muy claras y no aceptarás consejos de nadie; haces bien porque no los necesitas.

Tauro

Juega bien tus cartas y aprovecha tus oportunidades porque todo lo que emprendas en este momento va a tener excelentes resultados. En el amor, quizá tengas la sensación de que te están exigiendo demasiado.

Géminis

Estás tan activo y deseoso de hacer tantas cosas, que no paras un momento. Si estás esperando noticias de un tema que te preocupa, pronto llegarán y serán positivas. Comparte tus preocupaciones e inquietudes con tus seres queridos.

Cáncer

Hoy podrás vivir nuevas experiencias que romperán con tu rutina diaria. Llegan cambios a tu vida que van a satisfacerte, pero antes debes estar convencido de lo que quieres. Suerte en el amor.

Leo

Felicidades. Sonríe a la vida porque te aguardan sorpresas maravillosas. El Cosmos te mima y te ayuda a cumplir tus sueños. La suerte camina a tu lado. Eso sí, cuidado con las envidias y las zancadillas.

Virgo

Aunque puede que tengas que asumir responsabilidades que supongan una dura carga para ti, con Marte en tu signo, no te faltará energía para dedicarte a lo que más te gusta. Buen momento para aclarar malentendidos y recomponer tu corazón, dejando a un lado los reproches.

Libra

Algo que creías tener al alcance de tu mano se ha alejado de tu vida, pero, si no abandonas, vas a salir a flote y te sentirás orgulloso de ti mismo. Recuerda que posees una gran fuerza interior que te ayuda a superar cualquier dificultad.

Escorpio

Finalizas el mes con la protección de la Luna, que transita por tu signo y te aporta entusiasmo y energía para que impulses esos asuntos que rondan por tu cabeza y estás deseando que vean pronto la luz.

Sagitario

El Cosmos te sonríe y tú no descansarás hasta alcanzar tus sueños. Tienes muy claro que vales mucho y no te importa nada lo que los demás piensen de ti. En el amor, si ha habido alguna tirantez, pondrás todo de tu parte para que la relación no se resienta.

Capricornio

Cuando quieres algo, aunque te cueste mucho, pones todo tu empeño y lo consigues. Hoy tus deseos de superación serán tan grandes que sentirás que los proyectos que tienes en mente pueden concretarse.

Acuario

Hoy puedes sufrir cambios de humor inesperados debido a las presiones de tu entorno. Ignora las críticas, pon en orden tus ideas y vive momentos apacibles que te ayuden a recargar las pilas.

Piscis

Hoy tu aguda intuición guiará tus pasos y brillarás en todo lo que hagas. Si se ha producido algún malentendido con alguien de tu familia, es el momento de aclararlo y pasar página.