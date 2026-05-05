Horóscopo de Nana Calistar hoy martes 05 de mayo para cada signo; son días de muchos cambios en el amor, economía y relaciones
Hoy será un gran día para cambios, transiciones y para dar pasos en las metas siempre y cuando lo hagas desde el corazón.
Este martes 05 de mayo será un día con bastantes cambios positivos para la mayoría de los signos del zodiaco, pero dependerá de tu evolución el cómo actúes ante la vida, por ello Nana Calistar trae tu horóscopo con los mejores mensajes de los astros.
¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 05 de mayo?
Cuidado con el dinero, porque no estará como para andar de confiado ni de distraído. Se marcan pérdidas por descuidos, pagos que se te pueden ir de las manos o hasta un mal movimiento que te haga decir “¿en qué estaba pensando?”. Aquí no es de asustarte, pero sí de ponerte atento, revisar todo dos veces y no soltar lana nomás porque te lo pintan bonito.
¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 05 de mayo?
Tienes señales de que ya no puedes seguir ignorando tu salud, sobre todo con esas molestias en rodillas y estómago que has venido ignorando como si se fueran a curar solas. No te hagas, tu cuerpo ya te habló bonito, ahora te lo va a empezar a decir a su manera si no le haces caso. No esperes a que el dolor te obligue a parar, mejor atiéndete a tiempo, cuida lo que comes y deja de meterle cualquier cosa solo por antojo o por comodidad.
¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 05 de mayo?
Hoy te pondrás frente al espejo, y no precisamente para que te arregles, sino para que te des cuenta de cómo estás reaccionando con la gente que más te quiere. Ese carácter que traes últimamente anda más filoso que navaja y sí, ya empezó a cansar. En la familia y en la pareja ya no están tan dispuestos a aguantarte los arranques, las caras largas ni ese humor que cambia más que el clima. No se trata de que dejes de ser tú, pero sí de que le bajes dos rayitas, porque una cosa es tener carácter y otra muy distinta ahuyentar.
¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 05 de mayo?
Que te importe menos el ruido de afuera y más lo que realmente quieres para tu vida. Porque sí, vienen chismes familiares, comentarios que no pediste y opiniones que nadie te solicitó, pero aquí el punto es: ¿vas a dejar que eso te afecte o ya entendiste que cada quien habla desde su propia historia? Tu vida no es tema de debate, y si a alguien no le gusta cómo la llevas, pues muy su problema.
¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 05 de mayo?
Este día viene a sacudirte el avispero emocional, y aunque te hagas el fuerte o la fuerte, hay cosas que ya no puedes seguir ignorando. Estás entrando en una etapa donde el deseo, la atracción y las tentaciones van a andar desatadas, y sí, te van a mover hasta lo que no sabías que tenías. Dos personas de tu entorno comenzarán a mostrar interés por ti, y no es casualidad… traes un magnetismo que ni tú mismo te explicas.
¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 05 de mayo?
Deja de pensar lo que salió mal y empieza a poner atención en todo lo bueno que sí has logrado, porque aunque te hagas, has salido de peores y aquí sigues, más fuerte y más colmilludo que nunca. No todo es tragedia ni drama, también hay bendiciones disfrazadas que no has querido ver por andar de terco o terca enfocándote en lo negativo. Ya es momento de cambiar de mentalidad, porque mientras sigas con esa mentalidad, tú solito te cierras las puertas que tanto dices querer abrir.
¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 05 de mayo?
Son días para que despiertes y pongas orden en tu vida, sobre todo en el tema de las amistades. Ya estuvo suave de rodearte de gente que solo llega a meterte ideas raras, a criticarte o a empujarte a cosas que ni van contigo. No te hagas, bien sabes quién sí suma y quién nada más anda viendo cómo bajarte la pila. Amigo no es el que te aplaude todo, sino el que te dice tus verdades aunque te ardan, y tú necesitas más de esos, no de los que te llevan por el camino fácil pero torcido.
¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 05 de mayo?
Se te viene una sacudida de esas que no avisan, pero que te acomodan hasta las ideas, y aunque al principio te saque de onda, te va a caer como anillo al dedo para que por fin entiendas lo mucho que vales. Ya no estás en edad ni en ganas de andar regalando tu tiempo, tu cariño ni tus desvelos a quien no sabe ni lo que trae entre manos. Te pondrás en modo “yo primero”, y qué bueno, porque ya era justo y necesario que dejaras de andar de oferta como si fueras mercancía de remate.
¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 05 de mayo?
Este 05 de mayo del 2026 te trae una mezcla de emoción y advertencia, sobre todo en el terreno del amor. Hay alguien con quien ha estado platicando, probablemente por redes o mensajes, que empieza a moverte el tapete. Pero aguas, no todo lo que parece bonito es real. Existe la posibilidad de que no sea tan sincero como aparente, o que solo esté buscando algo pasajero. No te aceleres, no te ilusiones de más y sobre todo, no sueltes ni sentimientos profundos ni dinero. Primero observa, analiza y conoce bien antes de confiar.
¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 05 de mayo?
Estás más cerca de lograr eso que tanto has querido, pero traes el peor enemigo pegado: tu propia mente. Te has dejado llevar por comentarios de gente que no aporta nada a tu vida y eso te ha bajado el ánimo más de una vez. La gente siempre va a hablar, pero quien decide hasta dónde llegar eres tú, sigue tus sueños.
¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 05 de mayo?
Vienen advertencias muy claras, sobre todo en tu imagen y tu salud. Si andas pensando en hacerte un cambio radical, piénsalo dos veces, porque podrías terminar arrepintiéndote. Es bueno experimentar con tu imagen pero por ahora no es momento de hacerlo de más, mejor ve a lo seguro, porque luego andas batallando para arreglar lo que hiciste por impulso.
¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 05 de mayo?
Tendrás una prueba emocional que ya conoces demasiado bien, pero que ahora tienes que enfrentar con más calma y mente que con el corazón. Ese amor del pasado que regresa no lo hace por casualidad, sino porque todavía hay algo en ti que no ha cerrado del todo. Pero no te confundas, no viene a quedarse ni a hacerte feliz, viene a moverte, a desacomodarte y a recordarte por qué las cosas no funcionaron.