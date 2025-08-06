Los horóscopos de Esperanza Gracia para este jueves 7 de agosto: ¿qué me deparan los astros?

Esperanza Gracia indica que este 7 de agosto de 2025, los astros invitan a una profunda introspección emocional con la Luna en Escorpio, lo que potencia la intensidad de los sentimientos y la necesidad de transformación personal. La energía del día puede sentirse cargada, con tensiones internas entre lo que deseamos soltar y lo que aún intentamos controlar. Marte en Virgo impulsa a actuar con precisión y enfoque, ideal para canalizar esas emociones en acciones concretas y prácticas. Es un buen momento para revisar prioridades, cerrar ciclos y avanzar con claridad, aunque con cautela, ya que Mercurio se aproxima a su fase retrógrada, lo que sugiere desacelerar y observar antes de decidir. ¿Qué dicen los horóscopos del día?

Aries

No descartes que te llegue inesperadamente un golpe de suerte, pero mantén activa tu mente y no te dejes llevar por la inercia o por el hecho de pensar que ya lo tienes todo ganado. Rodéate de gente positiva.

Tauro

Te esperan sorpresas, alegrías y encuentros muy emotivos. Solucionarás problemas que te estaban quitando el sueño y podrás conseguir tus objetivos. Estarás muy sensual y te sentirás muy deseado.

Géminis

Hoy deberías dedicar el día a concretar y finalizar todos los asuntos que tienes pendientes. Si has sufrido algún revés en el amor, recobrarás la paz y surgirán nuevas oportunidades para ser feliz.

Cáncer

La Luna creciente potencia tu entusiasmo y vitalidad. Aléjate de esas personas tóxicas que son un lastre y sé consciente de lo mucho que vales para que no se te escape eso que tanto deseas.

Leo

Felicidades. Con el Sol en tu signo se te abren las puertas del éxito, así que da prioridad a tus sueños porque pueden cumplirse antes de lo que imaginas. Déjate llevar por tus emociones para disfrutar intensamente.

Virgo

La Luna creciente te invita a viajar y a buscar otros rumbos que te harán comprender que si sales de tu zona de confort vas a encontrar un abanico amplio de opciones que te llevarán a buen puerto.

Libra

Hoy el planeta Marte ingresa en tu signo, y no habrá ningún obstáculo que te aparte de tus objetivos. No obstante, puedes estar algo impetuoso; cuidado con tus reacciones. Te conviene ser prudente y hablar solo lo necesario.

Escorpio

Tienes la suerte de cara. Conseguirás que tus propósitos avancen en la dirección que tú deseas porque lograrás olvidar todo lo que te hace sufrir y pensarás solamente en lo que te hace feliz.

Sagitario

Estás con las pilas cargadas y con un espíritu muy positivo. Vas a emprender objetivos nuevos que van a darte grandes satisfacciones. Nada ni nadie podrá alejarte del camino que te has trazado.

Capricornio

Hoy te vas a sentir muy vital, capaz de llegar muy lejos y de hacer grandes cosas. La luna creciente en tu signo puede traerte oportunidades que llevas tiempo pidiendo y algún viaje interesante.

Acuario

Hoy puede tambalearse tu seguridad y confianza porque puedes encontrar trabas que te hagan dudar. Antes de actuar y de tomar una decisión, debes analizar todo lo que te está pasando para no dar pasos en falso.

Piscis

Vas a valorar más lo que tienes y vas a dejar de pensar en lo que podías tener. Tendrás una intuición casi mágica que te abrirá muchas puertas. No temas a los cambios porque van a ser muy positivos para ti.

