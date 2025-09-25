Los horóscopos de este viernes 26 de septiembre de 2025: predicciones de amor, salud y dinero

Este viernes 26 de septiembre, los horóscopos reciben la poderosa influencia de la Luna en Escorpio. El astrólogo Niño Prodigio destaca que esta energía despierta la pasión, la intuición y el deseo de transformación. Es un momento ideal para soltar cargas emocionales y abrirse a un nuevo ciclo.

La fuerza escorpiana ilumina secretos y fortalece los lazos íntimos, invitándolo a escuchar su instinto con valentía. Cada signo experimentará un magnetismo particular, favoreciendo un renacer espiritual y un equilibrio profundo entre mente, cuerpo y emociones. ¿Qué dicen las predicciones para hoy?

Aries

Tus sueños revelarán claves que te ayudarán a cerrar asuntos del pasado y hallar serenidad. La calma interior te conducirá hacia una sanación profunda. Involúcrate en este proceso y aprovecha la fuerza transformadora que se activa desde tu mundo espiritual.

Tauro

Los astros favorecen la realización de tus metas. Personas valiosas se sumarán para apoyarte. En pareja, avanzarás con confianza; si estás solo, hallarás alguien que comparta tus ideales y con quien puedas construir un lazo auténtico, estable y enriquecedor.

El Niño Prodigio en “X”

Géminis

La energía cósmica te llevará a enfocarte en tu trabajo. Tu disciplina dará frutos, atrayendo el reconocimiento de jefes y la posibilidad de ascensos. Camina con constancia, porque cada paso que das fortalece tu carrera y abre horizontes de éxito duradero.

Cáncer

Expresarás con mayor fluidez tus emociones románticas. Descubrirás que la verdadera plenitud no se limita a la pasión, sino a la sabiduría en los vínculos. Esta etapa te enseñará a valorar la profundidad del amor auténtico y a crecer a través de él.

Leo

Podrás resolver desacuerdos familiares y administrar con inteligencia recursos compartidos. Aprenderás nuevas formas de relacionarte con tus seres queridos. Conectarás con la sabiduría heredada de tus ancestros, que te dará fuerza interior y una base sólida para avanzar.

Virgo

Una persona significativa llegará para dialogar de forma clara y sincera. Su visión abrirá tu mente y te permitirá ordenar ideas. Gracias a esta conversación, ganarás seguridad para tomar decisiones y avanzar con más firmeza hacia tus metas personales y profesionales.

Libra

El presente tránsito fortalece tu sentido de la organización y la constancia. Administrarás con precisión tus recursos, alcanzando un equilibrio financiero. Esta energía es ideal para construir una base estable que asegure tranquilidad y te permita proyectarte a futuro.

Escorpio

Con la Luna en tu signo, tus emociones y energía alcanzan un punto de plenitud. Actuarás con madurez en los vínculos cercanos, mostrando compromiso. Esta influencia te impulsa a tomar decisiones conscientes y a usar tu poder interior para transformarte.

Sagitario

Una etapa de introspección te permitirá sanar heridas familiares y reencontrar la calma en tu hogar. Es momento de estabilizarte emocionalmente y cerrar capítulos. Aprovecha esta renovación para consolidar tu seguridad interna y fortalecer los cimientos de tu vida.

Thanumporn Thongkongkaew/Getty Images horóscopo

Capricornio

Tu círculo de amistades se vuelve crucial para cumplir objetivos. Aprenderás de otros y construirás conexiones fuertes y duraderas. Este respaldo colectivo será el motor de tus proyectos y te permitirá crecer en lo personal y en lo profesional con mayor seguridad.

Acuario

La vida profesional se potencia y los logros estarán a tu alcance. La perseverancia y tu visión estratégica serán la clave para mantener un éxito sólido. Administra tus recursos con claridad y recuerda que tu mayor fortaleza radica en tu disciplina constante.

Piscis

Tu sabiduría interior se vuelve guía en la toma de decisiones. El camino espiritual que recorres trae crecimiento y nuevas oportunidades. Confía en tu intuición, pues tienes las herramientas para abrir puertas valiosas y manifestar la vida que deseas con confianza.