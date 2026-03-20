Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 21 y 22 de marzo

En pleno inicio de la primavera 2026, los cambios no se verán solo en los paisajes y el clima, sino que también en cómo se mueven las cosas en el plano astrológico por toda la energía que está activa ahora mismo. Y para los primeros días de la temporada, Mhoni Vidente compartió los horóscopos para el fin de semana, alertando sobre qué es lo que se puede esperar.

Predicciones de Mhoni Vidente: así le irá a los signos del Zodiaco el 21 y 22 de marzo