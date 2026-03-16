Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 16 al 20 de marzo
La energía de los astros sigue moviéndose y las predicciones de Mhoni Vidente develaron cómo le irá a los signos del Zodiaco en el dinero, amor y trabajo.
La tercera semana de marzo 2026 marca la recta final de Mercurio retrógrado, un periodo que estuvo cargado de energía intensa y que pone los temas difíciles sobre la mesa. Sin embargo, ahora que ya casi empieza la primavera, el panorama para los signos parece estar renovándose y las predicciones de Mhoni Vidente revelan qué se puede esperar en estos días.
Horóscopos de Mhoni Vidente: así le irá a los signos del 16 al 20 de marzo 2026
- Aries. Los nativos del signo de Aries recibirán propuestas muy interesantes en el plano profesional, pues están en un gran momento para tomar decisiones que beneficien a futuro. También podrían considerar emprender o cambiar de giro radicalmente.
- Tauro. A pesar de la incertidumbre que hubo en el pasado por temas de dinero, por fin habrán lapsos de estabilidad. Es buen tiempo para aprender cosas nuevas que más adelante generen ingresos.
- Géminis. De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente para marzo 2026, las personas de Géminis estarán ante la posibilidad de mejorar sus relaciones a nivel personal. El orden y la disciplina serán clave.
- Cáncer. Otro de los signos que verá cambios positivos en cuestiones económicas, será Cáncer, que podrían tener un "golpe de suerte" que los impulse a avanzar en sus metas profesionales.
- Leo. La combinación de esfuerzo con perseverancia les traerá satisfacciones a los nativos de Leo. Deben confiar más en su capacidad de liderazgo.
- Virgo. El equilibrio es un tema que los Virgo no deben dejar de lado en todos los ámbitos de su vida. Tendrán que aprender a delegar y evitar estrés por cosas que tienen solución.
- Libra. Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de Mercurio retrógrado en su canal de YouTube revelan que las personas de Libra tienen que prestar mucha atención a cómo se relacionan con los demás. Es buen momento para aclarar malenntendidos y evitar distanciamientos.
- Escorpio. Están frente a una temporada de transformaciones a nivel personal, pero que terminarán reflejándose en el crecimiento laboral. Hay que estar abiertos a las sorpresas.
- Sagitario. El signo de Sagitario será uno de los más afortunados para la semana del 16 al 20 de marzo 2026, en especial porque todo marchará bien en cuanto a nuevos proyectos personales.
- Capricornio. A pesar de que los Capricornio suelen tener la idea de que la decicación que le ponen a las cosas no es suficiente, empezarán a disfrutar de las recompensas. Se vienen reconocimientos que serán muy significativos.
- Acuario. Los nativos del signo de Acuario tendrán que arreglar todo lo relacionado con la comunicación y cómo expresan sus ideas. Será crucial que sepan aprovechar el diálogo para nuevas oportunidades.
- Piscis. Las tiradas del tarot de Mhoni Vidente reflejaron que los Piscis recibirán una "señal" que les recordará que su salud emocional es indispensable para que todo marche bien. La preocupación por cosas que tienen arreglo debe quedar de lado.