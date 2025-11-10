Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 10 al 14 de noviembre: las predicciones y signos más afortunados

Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal de cada signo del domingo 9 al viernes 14 de noviembre del 2025, y lo que le depara a algunas personas podría ser clave para cerrar el año.

A continuación, las predicciones de la famosa astróloga cubana.

ARIES

Esta semana estarás fuerte, pero tu liderazgo está en crisis debido a personas que están en tu alrededor. Cuídate de la envidia y evítalas por completo. Abre los ojos y busca otro camino si ves las señales. Según la vidente, tu mejor día es el jueves, espera un nuevo amor y dinero.

TAURO

Tu economía crecerá esta semana para que estés preparado para viajes y otros pendientes económicos que tienes. Tu mejor día es el martes, aprovéchalo para tocar base y estrés un nuevo celular. En el amor, hay tentaciones de personas que están casadas; no te convienen.

GÉMINIS

Habrá estabilidad y esta semana serás tú mismo, sobre todo en miércoles, que es un día cabalístico para mejorar tus problemas físicos. Ve al médico. La carta del As de Oros predice buen dinerito, sobre todo para un viaje para el final de año, pero debes cuidar tu economía. No confíes en todos, sé firme.

CÁNCER

Será una gran semana luego de varios días pesados. Al fin verás la luz y tendrás energías positivas a tu alrededor que te harán brillar. Recibirás dinero, pero no lo gastes, mejor paga deudas. Mhoni Vidente dice que debes cuidarte, porque tu estómago podría tener malestares.

LEO

Esta semana tienes que dejar de sobrepensar las cosas, ve y resuelve tus problemas ya mismo. Tu día será el martes, así que las energías se pondrán de tu lado, aprovéchalo para hacer un curso o resolver tus pendientes. No estás en posición de prestar tu patrimonio, no dejes que te roben la buena suerte.

(FACEBOOK/Mhoni Vidente/CANVA) Mhoni Vidente lanzó las predicciones del horóscopo a cada signo para el mes de noviembre.

VIRGO

Aunque será una semana de atraer cosas materiales, debes pensar también en el futuro; ahorra y ten visión. Recibirás una buena noticia en tu trabajo, aunque tendrás que esforzarte mucho más. El viernes será tu día más importante relacionado con la economía. La astróloga advierte: debes pagar deudas.

LIBRA

Viene una semana de crecimiento y no tienes que voltear para atrás. El día martes, tu mejor día, tendrás una buena noticia con relación en el amor y en el trabajo. Acércate a tu familia, ellos quieren estar contigo.

ESCORPIO

Mhoni Vidente predijo que será una semana en donde recibirás regalos , pero más importante, tendrás la oportunidad de comenzar tu propio negocio. Eso sí, no debes descuidar la salud de tu cuerpo y mente; haz ejercicio, sal de viaje.

SAGITARIO

Es una semana de pendientes. Tienes que arreglar tus pagos, tus deudas y otros detalles que vienes arrastrando, no dejes que la energía negativa te alcance. Estás por cumplir años y podrías recibir una noticia de un viaje, acéptala.

CAPRICORNIO

La carta del Mago quiere decirte que habrá crecimiento, un nuevo comienzo y suerte, especialmente el día jueves 13 de noviembre. Pero tienes que dejar los vicios, no son buenos para ti y podrían ser clave para tu futuro.

ACUARIO

No te desesperes, si todavía no encuentras la solución a varios problemas, lo encontrarás poco a poco. Ya no mires el pasado, ahora mira hacia el futuro y este miércoles siéntate y planea lo que viene. Paga deudas si tienes ahorrado, busca la estabilidad y crea un hogar en casa para bajar tu estrés.

PISCIS

Será una semana para brillar. Ya quítate las preocupaciones y tristezas, es hora de cuidarse física y mentalmente. Invierte en crear un espacio más armonioso en tu casa.