Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 3 al 9 de noviembre: los signos más afortunados

Mhoni Vidente reveló los horóscopos y predicciones de noviembre para cada signo del Zodiaco y, según sus visiones, solo algunos serán los más afortunados. Aquí te contamos qué fue lo que dijo.

De acuerdo con la famosa astróloga, el mes 11 es considerado el de Dios y traerá acontecimientos importantes que marcarán la vida de muchas personas. Así lo destacó en uno de los videos publicados en su canal de YouTube. A continuación, cada predicción:

ARIES

Este mes será brillante para ti, sobre todo en lo que respecta a los viajes. Tus primeros días serán clave, principalmente el viernes. Mhoni Vidente recomienda inscribirse para tomar un curso para seguir creciendo y aprendiendo. En el amor, alguien de tu pasado te buscará, pero tienes que tomar la mejor decisión para ti.

TAURO

Tienes que tener confianza en ti en los primeros días de este mes porque será tu momento para reinventarte. Hoy, lunes, será tu mejor día, pero tendrás más oportunidades para crecer. Sin embargo, tu debilidad será hormonal, cuídate y come bien.

GÉMINIS

La predicción para ti está llena de éxito, según Mhoni Vidente. Pero antes tendrás que prepararte para que todo te salga bien, ya que el dinero está a tu favor. Eso sí, tienes que desconfiar de todo y de todos, porque hay alguien que se quiere colgar de tu energía.

CÁNCER

Hay proyectos buenísimos en puerta, debes tomarlos y sacarle provecho para tener mayores ingresos, que al mismo tiempo te darán la oportunidad de atraer tu patrimonio. ¿Comprarás una casa? Es posible. Asimismo, debes de cuidarte y hacer ejercicio.

(FACEBOOK Mhoni Vidente/ CANVA) Mhoni Vidente reveló las predicciones para cada signo en noviembre.

LEO

La pitonisa cubana sacó la carta del Diablo para las personas de este signo. Aunque no significa algo negativo, sino la oportunidad de materializar su éxito y atraer el dinero. El martes será tu día y tienes que prepararte porque el resto del mes podrías cambiarte de trabajo o de casa.

VIRGO

Acepta cualquier viaje que te propongas, será una oportunidad para atraer buena energía. Además, la vidente prevé que tendrás nuevos ingresos a través de un negocio propio.

LIBRA

La carta del Juicio protagoniza los primeros días de noviembre para estas personas. Esto significa que habrá carga laborar, pero será compensado. Hoy lunes, es tu mejor día, así que aprovéchalo al máximo.

ESCORPIO

Noviembre es tu mes. Así que tienes que aprovechar la energía positiva a través de los viajes y el cuidado personal. Mhoni sugiere regalarte un perfume y sentirte cómodo con él. Esta semana, el miércoles, será clave para ti. ¿Habrá un nuevo empleo? Es posible.

SAGITARIO

Mhoni Vidente sacó la carta del Carruaje, que significa que este mes no habrá muchos cambios, pero sí una preparación para algo grande que se aproxima. El jueves será tu día, así que este debes aprovechar para sanar tu economía; ahorra, crece y sé paciente. En el amo podrías dar el siguiente paso, ya sea como una boda o con el anuncio de un hijo.

(ESPECIAL/CANVA) Checa qué dicen los horóscopos de hoy, según Mhoni Vidente.

CAPRICORNIO

Esta semana será clave para crear un terreno lleno de éxito para tu mes, ya sea con viajes u oportunidades laborales. El viernes es tu día, pero no bajes la guardia. Cuida tu salud y no sobre pienses, no estás solo(a).

ACUARIO

La carta del as de Bastos domina en esta semana para ti. Su significado quiere decir, según Mhoni, éxito en los viajes, así que no dudes en planear una salida con tus amigos o con tu familia. En el amor, debes poner un límite, no dejes que se aprovechen de ti. Tu mejor día de la semana es el martes.

PISCIS

Este mes tienes el objetivo de crear para vivir mejor, pero los primeros días debes comenzar a cambiar de hábitos y levantarte temprano para hacer tus proyectos. No seas negativo y aprovecha las oportunidades, sobre todo los días viernes.