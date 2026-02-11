Mhoni Vidente lanza una terrible advertencia para 8 signos: estas son las predicciones

Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal y lanzó una terrible advertencia para ocho signos que podrían enfrentar señales negativas en los próximos días.

Según las predicciones de la famosa astróloga, compartidas en su canal de YouTube, Piscis, Virgo y Aries encabezan la lista de alertas; sin embargo, hay otros cinco signos que t ambién deben estar atentos a temas de enfermedades, decisiones difíciles y energía negativa .

ARIES : Hay personas envidiosas alrededor que podrían bloquear tu crecimiento. Mhoni Vidente señala que debes tener un bajo perfil, discreción y protección energética . Cuídate de las envidias, lo negativo y posibles bloqueos externos.

: Hay personas envidiosas alrededor que podrían bloquear tu crecimiento. . Cuídate de las envidias, lo negativo y posibles bloqueos externos. TAURO : Si bien las predicciones dicen que habrá dinero extra y crecimiento, hay una señal de alerta importante sobre tu salud . No descuides tu físico, puede agravarse una pequeña enfermedad si no la atiendes rápido.

: Si bien las predicciones dicen que habrá dinero extra y crecimiento, . No descuides tu físico, puede agravarse una pequeña enfermedad si no la atiendes rápido. CÁNCER : No hay mala suerte como tal, pero sí señales de estancamiento emocional en el amor. Ya no sigas atrapado en el pasado porque puede bloquear nuevas oportunidades .

: No hay mala suerte como tal, pero sí señales de estancamiento emocional en el amor. . VIRGO : Tiene advertencias fuertes relacionadas con decisiones difíciles, salud que puede afectarlo , aceleración emocional por estrés laboral, y tentación de pasión prohibida.

: Tiene advertencias fuertes relacionadas con , aceleración emocional por estrés laboral, y tentación de pasión prohibida. LIBRA : Hay suerte en el dinero, pero aparece un triángulo amoroso o una propuesta prohibida que podría complicar tu relación .

: Hay suerte en el dinero, pero aparece un triángulo amoroso o una propuesta prohibida que . ESCORPIO : Es una semana positiva, pero con regaños en el trabajo. No es nada grave, solo una tensión momentánea que te desestabilizará.

: Es una semana positiva, pero con regaños en el trabajo. No es nada grave, solo ACUARIO : Hay debilidad en tu estómago, riesgo de inestabilidad amorosa por salir con varias personas . Eso sí, tienes 5 golpes de suerte.

: Hay debilidad en tu estómago, . Eso sí, tienes 5 golpes de suerte. PISCIS: Tienes advertencias delicadas que se podrían cumplir esta semana. Un familiar se enferma, recibirás una noticia importante con posible impacto emocional y con mucha carga.

Según explicó Mhoni Vidente en sus horóscopos, los demás signos del zodiaco tienen visiones leves o situaciones manejables, pero no mala suerte directa. Aun así, puedes hacer un ritual rápido y fácil para alejar a las personas que no te aportan.

El ritual para alejar la mala suerte y las malas energías

Para hacer un ritual para alejar la mala suerte y las malas energías necesitas un bolígrafo, un papel y un envase de plástico.

Mhoni Vidente reveló cuáles signos serán bendecidos.|(FACEBOOK Mhoni Vidente / Canva)