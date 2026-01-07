Experto en psicología menciona las acciones en las que NO se debe pedir perdón

El cierre del año funge como el momento perfecto para que distintas personas muestren arrepentimiento respecto a las acciones o palabras que dijeron a lo largo de los últimos meses. No obstante, también existen seres que suelen pedir perdón sin que esto sea estrictamente necesario, de acuerdo con expertos en psicología.

La psicología se ha dedicado, en los últimos meses, a contestar una serie de preguntas relacionadas con curiosidades del día a día. Una de las más llamativas en este cierre de año es precisamente las ocasiones en las que sí y no debemos pedir perdón por una acción que se ha cometido. ¿Quieres conocer más al respecto?

¿En qué acciones no se debe pedir perdón, según la psicología?

Pedir perdón forma parte de la naturaleza humana; sin embargo, para el psicólogo clínico Fernando Azor existen algunas acciones que no necesariamente sugieren una disculpa, pues este mensaje puede generar connotaciones muy distintas no solo en quien la emplea, sino también en quien la recibe.

El experto en psicología y comportamiento humano subraya que un acto de perdón puede incluir esquemas de humildad, inseguridad, madurez o baja autoestima,según sea el caso. Es precisamente aquellas personas que sufren de baja autoestima o inmadurez las que, normalmente, suelen disculparse por todo sin que esto sea estrictamente necesario.

Para Azor, una persona que suele disculparse de manera reiterada “devalúa la imagen que tiene proyectada hacia los demás”, por lo que sugiere un acto de debilitamiento de la autoestima. Por ende, más allá de asumir la responsabilidad intenta generar cierta compasión hacia su persona de parte de los demás.

Estas situaciones sugieren un "perdón" no necesario

La psicología añade que algunas acciones no necesitan disculpas de parte de quien las realiza, entre las que destacan el pedir ayuda en un aspecto específico, cuando una persona expresa condolencias, cuando sabe que tiene razón respecto a un hecho concreto y, finalmente, al momento de dar una opinión.

