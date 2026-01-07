Salen a la luz las tragedias que ha atravesado la Banda MS

En el día de ayer se conoció la triste noticia de que uno de los músicos de la Banda MS había perdido la vida. Se trata de Gerson Leos quien se desempeñaba como tecladista y que murió a los 36años de edad.

La información que se conoce es que el músico murió mientras estaba haciendo deporte ya que Gerson Leos estaba en un partido de béisbol cuando de repente tuvo un infarto fulminante que terminó con su vida.

Este es un capítulo más en el libro de las tragedias que ha sufrido la Banda MS ya que hace unos años pues tuvieron la pérdida de otro de sus integrantes.

¿Cuáles fueron las tragedias que golpearon a la Banda MS?

La primera tragedia ocurrió en el año 2011 cuando las bandas más importantes de México se vieron afectadas. Estamos hablando de la Banda MS y a El Recodo, debido a que murió Alberto Lizárraga que fue un duro golpe para los integrantes de estas dos agrupaciones sinaloenses.

Alberto Lizárraga fue parte de la Banda MS pero también era el nieto de Don Cruz Lizárraga y sobrino de Poncho Lizárraga, es por esto que su muerte generó mucho dolor en la música regional mexicana. El músico murió trágicamente mientras estaba disfrutando de una noche de fiesta en Mazatlán.

La información en ese año manifestaba que un par de camionetas arribaron al centro nocturno en donde se encontraba Alberto Lizárraga junto a varias personas. Desde el interior de los vehículos es que comenzaron a lanzar ráfagas de balas.

Como consecuencia de las balas murieron muchas personas mientras que otras lograron sobrevivir. Entre las víctimas estaba Alberto Lizárraga quien durante su paso por la Banda MS portó el número 2. El músico habría recibido un balazo en la cabeza, dos en el abdomen y uno en la rodilla.

Otra de los momentos que los marcó ocurrió en el año 2016 cuando la banda se encontraba en uno de sus mejores momentos. Tras haberse presentado en el Auditorio Nacional el grupo vivió momentos de tensión luego de que el vocalista Alan Ramírez recibió un disparo que puso en peligro su vida.

En este sentido es importante mencionar que el balazo no iba directamente al cantante, sino que se encontraba en el lugar equivocado. Tras el ataque sus compañeros llamaron a las ambulancias, pero nunca llegaron por lo que al ser trasladado al hospital le brindaron los primeros auxilios. Afortunadamente pudo salvar su vida.

