Los 5 diseños de uñas cuadradas que debes usar para la oficina en el inicio de año
Si no sabes cómo arreglar tus manos, entonces no te vayas, descubre todos los diseños de uñas cuadradas que puedes usar y lucir en la oficina en el 2026
Aunque durante mucho tiempo dominaron las manicuras almendradas, en la actualidad hay muchas personas que se mantienen usando los diseños de uñas cuadradas , un estilo que diversas mujeres siguen empleando para lucir unas manos de impacto.
Si quieres un estilo diferente para arreglar tus manos, entonces quédate, porque te vamos a compartir 5 alternativas a las que puedes optar, ideales para llevar a la oficina por ser elegantes; así podrás tener un inicio de año a la moda.
¿Qué diseños de uñas cuadradas puedo usar?
En la actualidad, los diseños de uñas cuadradas siguen siendo una tendencia fuerte, puesto que se destaca por ser un estilo elegante y clásico que podemos usar con una longitud larga o corta sin ningún problema. Para que las puedas llevar a la oficina en el inicio de año, te compartiremos 5 estilos diferentes:
- El borgoña va a dominar: Un color que va a ser tendencia en el 2026, el cual se puede convertir en una gran alternativa para nuestra manicura, ya sea que en todas las uñas usemos la misma tonalidad o se empleen diversas intensidades del borgoña.
- Efectos 3D con francés: Aprovecha la forma de la uña para solicitar un clásico francés (ya sea usando blanco u otras tonalidades), y en un par de uñas decora con efectos en 3D, agrega estrellas doradas o plateadas.
- Marmoleadas: Si quieres algo diferente y discreto, opta por el efecto mármol; es muy llamativo y minimalista.
- Muy brillante: Un estilo que ha dominado por su aspecto. En la base pide un clásico cat eye rosado y después solicita encima un francés cromado en dorado. Visualmente es muy atractivo y elegante.
- Colores degradados: Sobre tu uña pide un color y que lo hagan degradado desde la cutícula a la punta. Una gran alternativa de emplear colores y que tengan un aspecto diferente.
@fairynail_uk She is so sparkling 😍✨ Model: Festive shimmer-short square #pressonnails #fyp #cateyenails #nailtrends #nailinspo #holidaynails ♬ so this is love - soft girl aesthetic
¿Quién debería tener las uñas cuadradas?
A diferencia de la manicura almendrada que a muchos les queda, en el caso de los diseños de uñas cuadradas todo cambia, ya que a ciertas personas les favorece. Usualmente es una gran alternativa para quienes son de dedos largos y delgados, uñas estrechas o cortas.
Considerando todo lo anterior, vas a lucir unas manos espectaculares en el inicio de año dentro de la oficina. Ahora ya sabes todos los detalles al respecto; comienza a agendar tu cita con la nail artist para los próximos días.
@beelonails Vampy Ombres on short square nails 💅 This was two layers using a wet sponge. Make sure first layer is fully dried before proceeding with the next for a smooth blend 🫶🏼 #vampynails #ombrenails #nailtutorial #nailinspo #fallnails ♬ ride - Emma Levanna