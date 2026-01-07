¿Eres godín y no sabes qué comer en el trabajo?: estás son 7 ideas de lunch fácil y delicioso

Después de muchas fiestas, posadas, reuniones navideñas la temporada por fin ha terminado y el regreso a la oficina ya inició. Volver es acostumbrarse a la rutina de nuevo y sobre todo volver a cocinar, pero esto no siempre es fácil ya que a veces nos quedamos sin ideas, es por eso que te damos 7 ideas fáciles, ricas y saludables para volver con todo al trabajo y tener mucha energía.

Te puede interesar: 7 recetas ecónomicas y fáciles de hacer si eres foráneo, no gastarás más de 100 pesos

Pasta con pollo: Un básico que nunca falla es la pasta con pollo, para esta idea solo tendrás que poner a cocer espagueti, calabazas, zanahorias y chayote. Deberás asar una pechuga de pollo previamente condimentada con ajo en polvo y sal. Cuando tengas todo listo solo debes integrarlo en un bowl y listo. Las porciones dependerán de la cantidad de comida que quieras preparar para la semana.

Pasta con verduras|Crédito: Pexels

Arroz con huevo: Este luch además de ser muy rápido es muy saludable. Para esta receta deberás preparar el arroz de tu preferencia, ya sea blanco o rojo. Y poner a cocer un par de huevos en agua hirviendo. Ojo, deberás destapar tu recipiente en un lugar abierto ya que el olor suele ser muy impregnante en un espacio cerrado. Puedes añadir tostadas y un poco de aguacate.

Arroz con huevo y verduras|Crédito: Pexels

Pan tostado con aguacate y huevo: Este desayuno que se volvió viral además de ser saludable es muy balanceado. Sobre un pan tostado deberás colocar aguacate, un huevo cocido, salsa de tu preferencia e incluso semillas de girasol, ya que aportan omega 3. De igual forma evita comerlo en un lugar cerrado para no desprender olores penetrantes.

Pan con aguacate|Crédito: Pexels

Hot cakes de proteína: Si lo que prefieres son los desayunos dulces no solo existe el pan con café, hay opciones más saludables como los hot cakes de proteína. Para esta receta deberás mezclar una taza de avena molida, dos huevos, una cucharada de vainilla, una pizca de sal y una taza de leche. La mezcla deberás pasarla a un sartén, el cual debe estar a fuego bajo. Cuando los termines puedes añadir fresas, moras y un poco de miel.

Hot cakes |Crédito: Pexels

Sandwich de jamón con queso panela: Esta es la idea más rápida de todas. Solo necesitarás pan integral, jamón de pavo y queso panela. Utiliza las marcas de tu preferencia. Para este lunch puedes añadir zanahoria rallada y pepino así como chipotle, el cuál le da un toque dulce y picante al mismo tiempo.

Sandwich |Crédito: Pexels

Cuernito de jamón: Otro básico que nunca falla es el cuernito de jamón. Es un desayuno muy completo y necesitas solo tres ingredientes: Un cuernito, una rebanada del jamón de tu preferencia y queso panela.

Cuernito de jamón|Crédito: Pexels

Burrito de pollo: Para esta opción necesitarás pollo cocido y las verduras de tu preferencia. Sobre una tortilla de harina deberás colocar el pollo, las verduras y en caso de que te gusten, una cama de frijoles refritos. Envolverás todo en la tortilla y listo. Antes de comerlo puedes calentarlo algunos segundos en el microondas.