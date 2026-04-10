Los signos del zodiaco que deben cuidarse más de las traiciones este fin de semana

El horóscopo de la semana advirtió que 4 signos del zodiaco se estarían enfrentando a pruebas difíciles esta semana, especialmente el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026. Según las predicciones, hay 4 signos que deben cuidarse de las tradiciones.

La energía marcada por la influencia de Aries despierta impulsividad, verdades incómodas y revelaciones inesperadas. El más afectado es Géminis, pero también hay otros que deben estar alerta:

Géminis : Las palabras pueden jugar en tu contra. Alguien cercano podría no ser del todo sincero , especialmente en temas laborales o amistosos. Evita hoy confiar secretos importantes este fin de semana.

: Las palabras pueden jugar en tu contra. , especialmente en temas laborales o amistosos. Evita hoy confiar secretos importantes este fin de semana. Cáncer : Tu intuición estará más fuerte que nunca, pero podrías ignorarla por apego emocional. Cuidado con una persona del pasado que regresa con intenciones poco claras.

: Tu intuición estará más fuerte que nunca, pero podrías ignorarla por apego emocional. que regresa con intenciones poco claras. Libra : Las apariencias engañan. Podrías descubrir que alguien en quien confiabas no está siendo leal. M antén distancia de chismes y conflictos ajenos .

: Las apariencias engañan. Podrías descubrir que alguien en quien confiabas no está siendo leal. M . Piscis: Tu sensibilidad te hace vulnerable. Este fin de semana podrías idealizar a alguien que no merece tu confianza. Abre bien los ojos ante promesas vacías.

4 signos deben cuidarse de las traiciones este fin de semana.|Fuente: Canva

¿Cuáles son los signos que están protegidos de las traiciones?

Los signos del zodaico que están protegidos de la energía explosiva de Aries son:

Tauro : Tu estabilidad emocional será tu escudo. Nadie podrá manipularte fácilmente, y sabrás detectar cualquier mala intención a tiempo.

: Tu estabilidad emocional será tu escudo. Nadie podrá manipularte fácilmente, y sabrás detectar cualquier mala intención a tiempo. Leo : Tu seguridad personal aleja energías negativas. Aunque haya tensiones, nadie logrará afectarte directamente ni traicionarte.

: Tu seguridad personal aleja energías negativas. Aunque haya tensiones, nadie logrará afectarte directamente ni traicionarte. Capricornio : Tu enfoque práctico te mantiene un paso adelante. Este fin de semana sabrás perfectamente en quién confiar… y en quién no.

: Tu enfoque práctico te mantiene un paso adelante. Este fin de semana sabrás perfectamente en quién confiar… y en quién no. Escorpio: Tu intuición actúa como radar. Si alguien intenta engañarte, lo descubrirás antes de que cause daño.

El ritual de la sal y el laurel: Cómo sellar tu energía contra la envidia este fin de semana

Para protegerte de las malas energías y las traiciones en una etapa de energía peada, puedes hacer un ritual sencillo: