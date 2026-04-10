Los signos del zodiaco que deben cuidarse más de las traiciones este fin de semana
Cuidado con quién compartes tus secretos este fin de semana. La energía de Aries desata revelaciones inesperadas y pone a prueba la lealtad de quienes te rodean. Descubre si tu signo está en la lista roja de las traiciones.
El horóscopo de la semana advirtió que 4 signos del zodiaco se estarían enfrentando a pruebas difíciles esta semana, especialmente el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026. Según las predicciones, hay 4 signos que deben cuidarse de las tradiciones.
La energía marcada por la influencia de Aries despierta impulsividad, verdades incómodas y revelaciones inesperadas. El más afectado es Géminis, pero también hay otros que deben estar alerta:
- Géminis: Las palabras pueden jugar en tu contra. Alguien cercano podría no ser del todo sincero, especialmente en temas laborales o amistosos. Evita hoy confiar secretos importantes este fin de semana.
- Cáncer: Tu intuición estará más fuerte que nunca, pero podrías ignorarla por apego emocional. Cuidado con una persona del pasado que regresa con intenciones poco claras.
- Libra: Las apariencias engañan. Podrías descubrir que alguien en quien confiabas no está siendo leal. Mantén distancia de chismes y conflictos ajenos.
- Piscis: Tu sensibilidad te hace vulnerable. Este fin de semana podrías idealizar a alguien que no merece tu confianza. Abre bien los ojos ante promesas vacías.
¿Cuáles son los signos que están protegidos de las traiciones?
Los signos del zodaico que están protegidos de la energía explosiva de Aries son:
- Tauro: Tu estabilidad emocional será tu escudo. Nadie podrá manipularte fácilmente, y sabrás detectar cualquier mala intención a tiempo.
- Leo: Tu seguridad personal aleja energías negativas. Aunque haya tensiones, nadie logrará afectarte directamente ni traicionarte.
- Capricornio: Tu enfoque práctico te mantiene un paso adelante. Este fin de semana sabrás perfectamente en quién confiar… y en quién no.
- Escorpio: Tu intuición actúa como radar. Si alguien intenta engañarte, lo descubrirás antes de que cause daño.
El ritual de la sal y el laurel: Cómo sellar tu energía contra la envidia este fin de semana
Para protegerte de las malas energías y las traiciones en una etapa de energía peada, puedes hacer un ritual sencillo:
- Protección con Sal: pon una pizca de sal de grano en el zapato izquierdo antes de salir de casa el sábado 11 para "pisar" cualquier mala intención.
- Laurel para la claridad: lleva una hoja de laurel en la cartera. Esto ayuda a que la intuición de Cáncer y Piscis no se nuble por el afecto y puedan ver las verdaderas intenciones de los demás.
- Silencio estratégico: Como Aries rige la cabeza y la boca, el mejor consejo de valor es practicar el "ayuno de palabras". No contar planes ni proyectos hasta que pase la conjunción de Marte el lunes 13.