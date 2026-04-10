Los 4 signos que serán bendecidos por el universo del 10 al 12 de abril, según los horóscopos de Mhoni Vidente

El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana tiene varias noticias importantes para cada signo, pero solo 4 de ellos conectan realmente con la expansión, la manifestación y la recompensa inmediata del universo.

Según las visiones de la famosa pitonisa cubana, Cáncer es el signo con más bendiciones, pero Capricornio, Acuario y Piscis vienen detrás con sus propias recompensas:

Cáncer : Eres el más favorecido. Tu energía está en el punto exacto . El 10 de abril activa decisiones que pueden cambiar tu rumbo económico o emocional. Lo que parecía inestabilidad se convierte en oportunidad.

: Eres el más favorecido. . El 10 de abril activa decisiones que pueden cambiar tu rumbo económico o emocional. Lo que parecía inestabilidad se convierte en oportunidad. Capricornio : Tu suerte está sostenida. La carta de La Estrella sigue trabajando a tu favor. Aunque tu día fuerte ya pasó, entre el 10 y el 12 todavía puedes recibir una sorpresa económica o un regalo inesperado.

: Tu suerte está sostenida. La carta de sigue trabajando a tu favor. Aunque tu día fuerte ya pasó, entre el 10 y el 12 o un regalo inesperado. Acuario : La activación es inmediata. Tienes uno de los días más poderosos: el 10 de abril. Esto impulsa decisiones clave en negocios , dinero o incluso cambios personales importantes.

: La activación es inmediata. Tienes uno de los días más poderosos: el 10 de abril. , dinero o incluso cambios personales importantes. Piscis: Tendrás una recompensa visible. Vienes con inercia positiva y estos días comienzan a verse resultados, especialmente en lo económico. Todo lo que sembraste empieza a rendir frutos.

Mhoni Vidente leyó los horóscopos de la semana con las cartas del tarot.|(FACEBOOK MHONI VIDENTE/CANVA)

Según Mhoni Vidente , los astros también recompensan a Escorpio, quien tiene como su mejor día hoy, viernes 10 de abril de 2026. Sin embargo, su bendición depende de su equilibrio emocional, ya que de de evitar conflictos para subir de nivel.

Los demás signos deberán esperar su momento de brillar, pero no deben de bajar la guardia por ningún motivo porque los cambios están fuertes en la era de Aries.

¿Cómo afecta a los signos la energía de abril de 2026, según la astrología?

El mes de abril es de cambios deibdoa que los planetas ingresan a la era de Aries, en donde se marca el fuego del inicio para dar pasos y animarse a continuar el camino. Según Red Holística, habrá un encuentro con Saturno y Neptuno, después de la Luna Llena el pasado 2 de abril.

Para los próximos días, a partir del 13 de abril, se espera una conjunción de Marte con Neptuno atrayendo confusión, sensibilidad y una inspiración inmadura. El universo pide no caminar con urgencia y escuchar el deseo profundo, tal como lo sufrirán algunos signos según Mhoni Vidente.