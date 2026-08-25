Los signos que atraen la energía del amor a partir de hoy 25 de agosto, según el horóscopo de Mhoni Vidente

El horóscopo semanal de Mhoni Vidente reveló cuáles son los signos más afortunados , aquellos que atraen la energía del amor a partir de hoy martes 25 de agosto. Las predicciones de la astróloga ofrecen detalles sobre el flechazo, la estabilidad amorosa y el control de las emociones. En su canal de YouTube, Mhoni Vidente explicó que 5 signos están cerrando ciclos para dejar atrás situaciones complejas y comenzar nuevos caminos y oportunidades. Estos son los signos más afortunados.

1. PISCIS

Es el signo con una de las señales más claras de apertura amorosa. El horóscopo señala que se aproxima una relación importante y recomienda abrir el corazón y permitir que llegue el cariño. La energía favorece especialmente los nuevos comienzos sentimentales, según señala el horóscopo .

Piscis es el signo del horóscopo con más fortuna hoy 25 de agosto.|(ESPECIAL/CANVA)

2. VIRGO

Su temporada de cumpleaños marca una renovación personal. En el amor, las relaciones consolidadas pueden avanzar hacia una propuesta de matrimonio o un compromiso más serio. Por eso, Virgo aparece como uno de los signos con mayor fuerza para consolidar una relación.

3. CÁNCER

Cáncer tiene una energía especialmente receptiva en estos días. El horóscopo anuncia la posible llegada de una persona sensible, comprensiva y compasiva, características que pueden favorecer una conexión emocional profunda.

4. ARIES

Aries está cerrando ciclos del pasado, lo que simbólicamente abre espacio para nuevas experiencias sentimentales. Además, las predicciones señalan conexiones importantes con personas de Leo o Capricornio, por lo que su vida amorosa puede comenzar a moverse con mayor intensidad. Aprovecha esta nueva etapa con cambios que te gustaría hacer por ti mismo; lo demás llegarásolo.

5. LEO

El carisma de Leo estará especialmente elevado. Los solteros pueden encontrar mayor compatibilidad con Aries o Géminis, mientras que las parejas casadas podrían recibir noticias relacionadas con un embarazo. Es una energía favorable tanto para iniciar como para fortalecer vínculos; así pues, ascércate a aquellos que tanto te importan para hacer crecer esta conexión.