Ideas DIY: Cómo diseñar un portavelas rústico a partir de ramas secas y frascos

No necesitamos que lleguen las fiestas de fin de año o un evento especial para que nuestra casa reciba detalles de decoración. En cualquier momento del año podemos embellecer los espacios de nuestra casa y si podemos hacerlo con algo que nosotros mismos producimos pues mucho mejor.

Esto es lo que proponen las denominadas ideas DIY, siglas en inglés que significan “hazlo tú mismo”. Se trata de todo un movimiento que no deja de sumar seguidores y personas dispuestas a crear con sus propias manos objetos decorativos para sus hogares o para obsequiar.

¿Cómo diseñar un portavelas?

Las ideas DIY pueden encontrarse en redes sociales y los proyectos son prácticamente infinitos. Además, no necesitamos tener determinados conocimientos ni herramientas muy sofisticadas por lo que, como te contaremos en esta oportunidad, hacer un portavelas rústico a partir de ramas secas y frascos suena muy interesante.

Este proyecto es una excelente idea para darle un toque cálido, hogareño y natural a cualquier espacio. Diseñar un portavelas rústico con ramas secas y frascos de vidrio es un proyecto DIY sencillo, económico y con un resultado estético precioso.

De ramas secas y frascos a portavelas

Es tras lo señalado que solo debemos ponernos manos a la obra y proceder con la creación de nuestro portavelas. Para poder concretarlo, a continuación se detalla el paso a paso con los materiales necesarios y los mejores consejos:

Materiales

Un frasco de vidrio reciclado: Puede ser de mermelada, café o yogur (los de boca ancha o mediana son ideales).

Ramas secas: Recolecta ramas de distintos grosores (preferiblemente que no estén demasiado húmedas ni carcomidas). Busca que sean más o menos de la misma altura del frasco o un par de centímetros más altas.

Pistola de pegamento caliente (silicona): Es la mejor opción porque seca rápido y fija muy bien la madera al vidrio.

Cuerda de yute, yute fino o hilo sisal: Para darle el toque rústico final en el cuello del frasco.

Velas: Velas pequeñas de té (tealights) o una vela cilíndrica delgada que quepa holgadamente dentro del frasco.

Herramientas de corte: Una tijera común y, si las ramas son gruesas, una pequeña tijera de podar.

Paso a paso

Limpieza del frasco



Lava muy bien el frasco de vidrio con agua y jabón para quitar cualquier resto de etiqueta, pegamento o grasa. Sécalo por completo antes de comenzar.

Selección y corte de las ramas



Mide las ramas contra la altura del frasco. Córtalas todas para que tengan una longitud similar (pueden sobresalir un poquito por arriba, pero evita que queden muy desparejas a menos que busques un diseño bohemio y asimétrico).

Adhesión de las ramas



Calienta la pistola de silicona. Coloca un cordón vertical de pegamento caliente directamente sobre el frasco de vidrio y presiona la primera rama firmemente durante unos segundos.

Continúa pegando las siguientes ramas una al lado de la otra, rodeando todo el perímetro del frasco.

Detalle rústico de terminación



Una vez que el frasco esté completamente cubierto por la madera, toma la cuerda de yute o hilo sisal.

Enróllala varias veces alrededor del cuello del frasco (o sobre la parte superior de las ramas) y haz un nudo firme o un lazo rústico. Esto no solo refuerza visualmente el estilo campestre, sino que ayuda a unificar el diseño.

Colocación de la vela



Introduce con cuidado la vela dentro del frasco. Si utilizas velas de té, encenderlas será muy fácil con un encendedor largo o un cerillo.

Ideas adicionales para personalizarlo