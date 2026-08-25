5 cortes de pelo para verte más joven después de los 30 y que marcarán tendencia en septiembre

Los cortes de pelo son una decisión que se debe tomar con conciencia para obtener los mejores resultados. Si ya pasaste los 30 pues te vamos a dejar unas opciones fáciles de mantener y que aportarán frescura sin perder la sofisticación.

Para septiembre todo apunta a las texturas ligeras, capas estratégicas y movimientos fluidos que contribuyen a suavizar las facciones de forma inmediata. Estas son grandes opciones para lucir de la mejor manera.

¿Cuáles son los cortes de pelo que rejuvenecen?

Clavicut o Clavi-Cut

Aquí nos encontramos con un largo intermedio que cae a la altura de la clavícula. Se crea una línea visual que ayuda a alargar el cuello y estiliza de inmediato la zona del rostro. Se utiliza con sutiles capas internas para dar volumen óptico sin perder densidad en las puntas.

Su efecto antiedad radica en que quita el peso visual, enmarca el rostro y da una apariencia hermosa tanto en pelo lacio como ondulado.

El clavicut es un corte de pelo que aporta estilo al instante|Pinterest

Italian Bob

Luego tenemos este corte bob que cuenta con una silueta más texturizada y sofisticada que se posiciona por encima de los hombros o la mandíbula. Se diferencia de los tradicionales por tiene puntas ligeramente redondeadas y capas mínimas que generan cuerpo.

Te verás más joven ya que aporta densidad al cabello fino y permite un peinado versátil (despeinado, con ondas suaves o liso pulido).

Butterfly Cut Revisitado (Corte Mariposa)

Por otro lado, tenemos el corte mariposa que no te hará perder el largo de la melena. En esta época llega con una versión más fluida, caracterizada por la superposición de capas largas que crean volumen extremo

Su efecto antiedad se da porque enmarca el rostro donde las capas más cortas imitan un flequillo cortina abierto, suavizando las líneas de expresión de la frente y ojos.

El corte de cabello mariposa luce mejor en cabello largo. |(ESPECIAL/Pinterest)

Bixie Cut

Este es un híbrido ideal porque se fusiona la longitud de un bob corto con la estructura texturizada de un pixie. Esta alternativa te lleva a un cambio radical, pero con la versatilidad para peinarlo con tu textura natural.

Te verás más joven ya que se despeja el cuello, eleva visualmente los pómulos y aporta una vibra moderna y rebelde que resta años al instante.

Soft Shaggy o Shag 2.0

Por último, tenemos este estilo que es suave, sofisticada y digerible al shaggy tradicional. Esta versión se destaca por capas ligeras y desfiladas que distribuyen el volumen de forma natural.

En cuanto a su efecto antiedad se da por un movimiento que aporta frescura inmediata y te ayuda en las rutinas ocupadas porque prácticamente se peina solo.