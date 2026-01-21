inklusion logo Sitio accesible
Los signos que recibirán la bendición cósmica del universo del 21 al 31 de enero gracias al stellium en Acuario

El Sol, Venus, Mercurio y Plutón se encuentran en Acuario. Estos son los signos bendecidos por la energía cósmica del universo en los últimos días de enero y los primeros de febrero.

Horóscopos

Escrito por:  María Agustina Leiva | Marktube

El cierre de enero llega acompañado de uno de los fenómenos astrológicos más potentes del año: un stellium en Acuario que promete sacudir estructuras, abrir caminos inesperados y activar procesos de transformación profunda en lo individual y colectivo. Durante los últimos días de enero y los primeros de febrero, 4 astros se alinean generando una energía intensa que impacta en la toma de decisiones, los vínculos y los proyectos de vida de los signos del zodiaco .

A esta fiesta en Acuario llegará Marte dentro de unos días, que todavía sigue recorriendo los últimos grados de Capricornio. Según la astrología , este tipo de configuraciones no ocurre con frecuencia y suele marcar períodos clave de cambio.

El stellium en Acuario favorece la innovación, la independencia y la necesidad de romper con lo establecido. Por eso muchas personas sentirán el impulso de reinventarse, soltar viejos patrones y apostar por nuevos rumbos que estén más alineados con su esencia.

Los 5 signos del zodiaco más beneficiados por el stellium en Acuario, según la astrología

  • Aries: aunque no sea del mismo elemento, recibe un fuerte estímulo para concretar metas colectivas. El stellium le permite encontrar aliados estratégicos y avanzar en proyectos grupales o profesionales.
  • Géminis: recibe un impulso positivo en temas de estudios, viajes y expansión personal. El stellium le abre puertas para aprender algo nuevo, conectar con personas influyentes y cambiar su manera de ver el mundo.
  • Libra: vive un período de armonía entre lo emocional y lo mental. Se activan oportunidades en el amor, la creatividad y la expresión personal, favoreciendo romances, acuerdos y proyectos artísticos.
  • Sagitario: este tránsito le trae mejoras en la comunicación y los vínculos cercanos. Conversaciones importantes, contratos y decisiones familiares se ven favorecidas, con posibilidades de resolver conflictos pendientes.
  • Acuario: es el gran protagonista de este tránsito. Sentirá una renovación total en su identidad, con oportunidades para iniciar proyectos personales, redefinir relaciones y tomar decisiones que impactarán a largo plazo. La claridad mental será clave para avanzar con seguridad.

¿Cuál es el significado energético del stellium de Sol, Venus, Mercurio y Plutón en Acuario?

La unión del Sol, Venus, Mercurio y Plutón en Acuario genera una energía de transformación profunda que combina conciencia, deseo, pensamiento y poder. El Sol aporta claridad sobre la identidad y el propósito; Venus activa temas de amor, valores y relaciones; mientras que Mercurio estimula la mente, la comunicación y las decisiones.

Por su parte, Plutón es el gran catalizador del cambio: impulsa procesos de muerte y renacimiento simbólico, obligando a soltar lo que ya no sirve. Este stellium marca un tiempo ideal para reinventarse, romper con viejas estructuras y abrirse a nuevas formas de vivir, amar y pensar desde una perspectiva más libre y auténtica.

