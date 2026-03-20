Estos son los signos que recibirán una buena noticia en el dinero a partir del 20 de marzo

Aunque Mercurio retrógrado ya se terminó, esto no significa que las cosas hayan regresado a la normalidad de inmediato, sino que todo irá acomodándose de a poco. Es por esto que es mejor tener cautela con temas de dinero, pues en realidad solo 5 signos del Zodiaco tendrán la energía a su favor en todo lo que se relacione con las finanzas.

¿A qué signos les irá bien en el dinero? Estos serán los afortunados por los astros en primavera 2026