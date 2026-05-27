Los signos que serán castigados por el universo a partir de hoy 27 de mayo: las predicciones que podrían cumplirse

A partir de hoy miércoles 27 de mayo, las energías de las cartas del tarot dictan que 6 signos del zodiaco sentirán un fuerte “castigo del universo”. Aunque se trata de pruebas kármicas destinadas al aprendizaje personal, deberán mantenerse alerta porque se aproximan traiciones, tensiones emocionales y consecuencias derivadas de decisiones pasadas. De acuerdo con las predicciones del horóscopo de Mhoni Vidente , estos son los signos más delicados durante esta etapa astral.

1. LEO

La energía del As de Oros trae prosperidad económica, pero el verdadero reto estará en el terreno sentimental. El universo podría castigarte enfrentándote a decepciones amorosas, traiciones o personas que no son sinceras contigo. Esta etapa revelará quién realmente merece permanecer en tu vida. Si ignoras las señales, podrías vivir rupturas inesperadas o conflictos emocionales intensos. Además, los excesos y malos hábitos podrían afectar tu energía física y mental.

2. ESCORPIÓN

La Carta del Diablo marca uno de los ciclos más intensos y peligrosos del zodiaco. Aunque llegará dinero y magnetismo personal, el universo también pondrá pruebas relacionadas con envidias, manipulaciones y energías negativas. Personas cercanas podrían mostrar su verdadera cara. Existe riesgo de desgaste emocional, conflictos tóxicos o situaciones donde el poder y la ambición generen consecuencias difíciles. Será fundamental proteger tu energía espiritual y evitar caer en obsesiones, según Mhoni Vidente .

Este es el horóscopo de “mala suerte” de Escorpión, según Mhoni Vidente.|(Gemini/Canva)

3. VIRGO

Aunque la Rueda de la Fortuna gira a tu favor, el castigo universal podría llegar a través de engaños, fraudes o falsas promesas. El destino te obligará a abrir los ojos y dejar de confiar ciegamente en ciertas personas. Si no escuchas tu intuición, podrías enfrentar pérdidas económicas, decepciones laborales o traiciones que alteren tu estabilidad. El aprendizaje principal será reconocer quién vibra desde la honestidad y quién solo busca aprovecharse.

4. SAGITARIO

La Carta del Loco trae crecimiento, pero también consecuencias por impulsividad. El universo te empujará a madurar mediante situaciones incómodas que podrían hacerte sentir fuera de control. Decisiones apresuradas, conflictos personales o errores del pasado podrían regresar para obligarte a reflexionar. Además, el estrés emocional podría afectar directamente tu salud digestiva. Esta etapa será una prueba para aprender disciplina y paciencia.

5. CAPRICORNIO

La abundancia llegará, pero también las pruebas relacionadas con intereses ocultos y personas oportunistas. El universo podría castigarte mostrándote quién se acerca por conveniencia y quién realmente valora tu presencia. Habrá tensión en relaciones familiares o económicas si no estableces límites claros. Este periodo podría traer desilusiones importantes con amistades o personas de confianza.

6. ARIES

Aunque El Emperador fortalece tu liderazgo y crecimiento económico, el universo también podría pasarte factura por exceso de control, estrés y desgaste emocional acumulado. Si no aprendes a descansar y equilibrar tu vida, podrían manifestarse problemas físicos, ansiedad o agotamiento energético. La lección será entender que no todo se resuelve desde la presión y la exigencia constante.