TRAGEDIA: Muere famoso cantante de reggaetón atropellado, a solo unas cuadras de su casa

Un lamentable incidente terminó con la vida del cantante de reggaetón Abraham Fernández, conocido como "El Dizzy". El artista de origen cubano murió atropellado en Miami Beach, Florida, a los 25 años de edad.

La tragedia ocurrió el sábado 23 de mayo a las 7:00 A.M. a solo tres cuadras de su casa, mientras caminaba hacia el lugar donde trabajaba. Inicialmente se dijo que el vehículo que lo atropelló se habría dado a la fuga, pero esa versión ya se descartó y actualmente se realiza una investigación para aclarar las circunstancias.

"La persona responsable lo dejó ahí", decía originalmente una campaña de recaudación para cubrir gastos funerarios de Abraham Fernández, la cual inició una mujer de nombre Marta Lorenzo; al momento han recaudado 17,691 dólares de los 20,000 que solicitaron tras el fallecimiento.

El texto se actualizó posteriormente para aclarar que no hubo una fuga. Según se aclaró, la persona responsable del incidente llamó al 911, se quedó en la escena hasta que llegaron los servicios de emergencia y estaba cooperando con las autoridades.

La empresa de promoción musical Caliéntalo Media confirmó los hechos inicialmente a través de sus redes sociales. "A sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias", escribieron.

El padre de "El Dizzy", de nombre Jorge Fernandez, recibió la noticia de la muerte en el hospital Jackson Trauma Center, en Miami. Sobre la madre del cantante se sabe que se encontraba en España y no podía viajar por temas relacionados con sus documentos de viaje.

"Abraham estaba lleno de vida, amaba la música, escribía, cantaba, y tenía el corazón más amable", dice el mensaje de la campaña de GoFundMe.

Quién era "El Dizzy"

Hasta hace unos días Abraham Fernández, "El Dizzy", se abría paso en la industria de la música apoyándose en las redes sociales. Había lanzado temas como "Tu Tu", "Mami tenía razón" y "Canción con riera"; contaba con más de 17 mil oyentes en Spotify y alrededor de 7 mil seguidores en Instagram.

