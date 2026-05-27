Cómo maquillar los ojos a partir de los 50 años con sombras oscuras

A partir de los 50 años, la textura de la piel presenta un cambio importante, por lo que al maquillarnos debemos tener cuidado, ya que ciertos pasos o acciones pueden generar que las líneas de expresión sean más notorios, en especial al maquillar los ojos.

Muchos piensan que a esa edad es imposible usar sombras oscuras, pero no es así, ya que puedes usarlas con cierto cuidado para no tener un aspecto cansado. Para que eso no te pase, te daremos las bases para obtener un buen resultado.

¿Cómo aplicar sombra de ojos después de los 50 años?

Si eres amante de usar sombras oscuras, no te preocupes, ya que a partir de los 50 años puede seguir usándolas, pero es importante tener cuidado, ya que ciertas técnicas pueden enmarcar en exceso las arrugas o generar un aspecto cansado. El Modo IA de Google recomienda los siguientes pasos:

Prepara la zona: Aplica contorno de ojos y una prebase para evitar que las sombras se vayan a cuartear.

Aplica una sombra: Si tienes el párpado caído o encapotado, aplica sobre el pliegue una sombra oscura.

Difumina: En la esquina exterior dibuja una “V” y difumina hacia el exterior con movimientos ascendentes.

Ilumina: En el lagrimal y párpado móvil, agrega un tono claro (beige, champan o vainilla).

Delineado: Con un lápiz cremoso realiza un delineado al ras de las pestañas, y con ayuda de un pincel empezamos a difuminar.

Pestañas: Rizamos las pestañas y rellenamos la ceja.

¿Qué colores de sombra oscuras puedo usar?

Evita a toda costa el uso de negro, ya que se encargaran de generar una mirada pequeña y endurece tus facciones, en su lugar opta siempre por sombras oscuras en café, berenjena, gris carbón o marrón chocolate, alternativas intensas y elegantes.

Por otro lado, evita aquellas alternativas con glitter o con partículas gruesas, ya que sus características van a enmarcar las arrugas y la flacidez, en especial a partir de los 50 años. Si buscas maquillar los ojos con brillo opta por aquellos que tengan un acabado satinado.