3 signos del zodiaco que tendrán cambios por la posición de Marte en Piscis

La llegada de Marte a Piscis nos exige que nos movamos con un propósito. Lo que hace es guiar la acción por el instinto, emoción y conocimiento interior. Del 2 de marzo al 9 de abrilla energía será más fluida y afectará a algunos signos.

Ten en cuenta que Marte representa claridad, iniciativa y audacia. Enfrenta los desafíos directamente y prefiere un movimiento decisivo. Piscis suaviza esa agudeza. Regida por Neptuno, se mueve a través de sueños, simbolismo, espiritualidad y compasión.

¿Cuáles son los signos que se verán afectados?

Aries

Tu mundo interior se vuelve más ruidoso y más claro. A medida que Marte entra en Piscis y activa tu mística duodécima casa, comienza un ciclo profundamente transformador de seis semanas, que dura hasta el 9 de abril.

Vas a notar que tus sueños se vuelven vívidos, complejos y simbólicos. Verás que las percepciones pueden llegar inesperadamente revelando posibilidades donde antes solo veías limitaciones. La inspiración creativa fluye desde lugares ocultos, y puede que sientas la llamada de pasar más tiempo a solas: reflexionando, imaginando, reiniciando.

Tauro

Este evento astrológico activa tu casa de trabajo en equipo, comunidad y objetivos futuros, tus redes sociales y profesionales cobran vida.

Este es un periodo dinámico para proyectos en grupo, colaboraciones y visión colectiva. Ya sea en persona o en línea, trabajar con otros multiplica tus resultados. Compartir el protagonismo puede resultar extraño a veces, pero resultará beneficioso.

Géminis

Por otro lado, tenemos a Géminis que tendrá activada la casa de la ambición, reputación y carrera del 2 de marzo al 9 de abril. Tu vida profesional es el centro de atención. El impulso crece rápidamente.

Puede que te encuentres organizando tu calendario en torno a oportunidades de networking, eventos del sector o reuniones estratégicas. La visibilidad aumenta. Aparecen oportunidades de liderazgo. Este es el momento perfecto para conectar con figuras influyentes, unirte a grupos de mastermind o incluso lanzar uno tú mismo.

