Descubre qué personaje de Welcome to Derry eres según tu signo zodiacal

Descubre qué personaje eres de Welcome to Derry de acuerdo con tu signo zodiacal. La serie de IT que se puede ver a través de HBO, ya terminó su primera temporada, la cual dejó un buen sabor de boca, y es que, la brutalidad con la que hicieron al payaso, fue simplemente magnífica; sin embargo, esta historia tendrá 3 temporadas, por lo que toca esperar varios años.

¿Qué personaje de Welcome to Derry eres de acuerdo con tu signo zodiacal?

Pennywise es Aries: Intenso, provocador, atacas directo y eres dominante

Hang Grogan es Tauro: Provocador, atacas directo al miedo, dominante e intenso

Richie Santos es Géminis: Curioso, usas la mente para poder sobrevivir, rápido y muy hablador

Charlotte es Cáncer: Fuerte por el amor, hace todo por la familia, eres emocional y sobre todo, protectora.

Leroy Hanlon es Leo: Fiel, tomas decisiones complicadas, tienen una presencia fuerte y sobre todo, eres un líder natural

Will Hanlon es Virgo: Eres muy atento con los detalles, no se te pasa ni olvida nada, cuentas con una inteligencia de admirar, eres observador.

Marge Truman es Libra: Eres un ser muy fuerte, observas más de lo que llegas a hablar, algo reservado, pero muy intensa.

Ronnie Grogan es Escorpio: Cuentas con un carácter fuerte, luchas por lo que quieres, también eres un ser sensible y sobre todo emocional.

Rose es Sagitario: No te andas con rodeos y por eso eres una persona directa, rebelde, valiente y sobre todo, curiosa.

Dick Hallorann es Capricornio: Estás cargado de conocimientos, también sabes verdades duras, muchos te ven como una persona sabia, pero de igual forma eres muy serio.

Lilly Bainbridge es Acuario: Ves muchas cosas, te desconectas de la norma, eres distinta y sobre todo, muy intuitiva.

Ingrid Kersh es Piscis: Eres una persona sensitiva, cuentas con un poco de oscuridad, eres inquietante y también silenciosa.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Welcome to Derry?

De acuerdo con algunos rumores, la segunda temporada de Welcome to Derry podría estrenar su segunda temporada hasta el año 2027, sin embargo, esta fecha nota del todo afirmada, puesto que, como una plataforma de streaming de las N gigante compró a Warner y HBO, se dice que, la edición 2 de esta historia vería la luz hasta el 2029.

Welcome to Derry terminó con IT derrotado, sin embargo, este último episodio conecta directamente con la película que se estrenó en el 2017, ya que Marge Truman es madre de Richie, uno de los integrantes de Los Perdedores, entonces veremos regresar a Pennywise más atrás para intentar asesinar a los ancestros del equipo que lo mata en el futuro.

