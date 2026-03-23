Mhoni Vidente revela qué hacer con las girasoles y flores amarillas para un ritual de riqueza

Mhoni Vidente reveló qué puedes hacer con los girasoles y flores amarillas que te quedaron si te las regalaron el 21 de marzo. Y es que, al ser una planta de la abundancia, puedes usar sus poderes para atraer la riqueza y las buenas energías a través de un sencillo ritual.

Según explicó la pitonisa cubana, no hay restricciones para hacerlo, pero de preferencia se debe hacer en el día para agarrar la energía del Sol. Lo único que necesitas, además de las flores, es:

Veladora amarilla.

Plato forrado de papel aluminio.

Canela en polvo.

3 Monedas

Tequila, ron o mezcal,

Copa vacía.

Incienso de sándalo

Cerillos de madera

Perfume

Esencia de girasol o sándalo

Perfume pega pega o pájaro macua.

¿Qué hacer con las flores amarillas y girasoles que te dieron el 21 de marzo de 2026?

Para hacer el ritual de Mhoni Vidente con girasoles y flores amarillas, debes quitar los pétalos de todo el ramo que te dieron. Sumérgete en una copa llena de agua para “que la riqueza venga inmediatamente a tu vida”, según comentó.

Posteriormente, se le agrega el tequila, el perfume de 7 machos para mezclarlas.

Luego, debes rociar perfume personal a la veladora, tomarla con ambas manos y recitar la siguiente frase: “Les pido arcángeles que me traigan riqueza, estabilidad y progreso”.

Pasa la vela por todo tu cuerpo mientras rezas un padre nuestro. Visualiza tus deseos (una casa nueva, riqueza o un coche, por ejemplo).

Luego, rocía canela en polvo en el plato con papel aluminio y pon en el centro la veladora.

Rocía perfume de pájaro macua y esencia de girasol a la veladora.

Agarra las monedas y frótalas en tus manos mientras visualizas la riqueza.

Mhoni Vidente dice que 2026 será un año de suerte en el dinero.|(YOUTUBE Mhoni Vidente)

Ponlas en el plato alrededor de la veladora y agrégales el alcohol.

Prende el incienso y luego la veladora para invocar al arcangel Uriel.

Deja el agua de pétalos por 24 horas, y usa el agua para darte un baño.

Mhoni Vidente dice que puedes hacer este ritual cuantas veces quieras, pero preferentemente pide hacerlo una vez al mes.

¿Qué significado tiene regalar flores amarillas el 21 de marzo?

El 21 de marzo se regalan flores amarillas o girasoles debido a una tradición que le da la bienvenida a la primavera en el hemisferio norte, cuyo significado está relacionado con la vida, la alegría y el cariño. La tradición fue impulsada por la canción ‘Flores amarillas” de la serie ‘Floricienta”.