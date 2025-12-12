Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 12 al 14 de diciembre: las impactantes predicciones

Después del horóscopo semanal, Mhoni Vidente lanzó las predicciones que le deparan a cada uno de los signos para este fin de semana, del viernes 12 al domingo 14 de diciembre de 2025.

Según la famosa astróloga, los cambios de temperatura han afectado la salud de muchas personas, pero también las energías han cambiado, ¿Qué pasará en los próximos días?

ARIES

Tu mejor día es el sábado. Estás pensando que quieres crecer, pero las malas vibras están a tu alrededor, primero tienes que deshacerte de ellas; luego, puedes continuar con tu camino. Ten cuidado, ponte agua bendita, lleva un limón en la bolsa. Mhoni Vidente afirma que no debes hacerles caso a las personas que te desean el mal . En el trabajo te irá bien, sobre todo en la posada con un gran regalo y en oportunidades para el 2026.

TAURO

Será un fin de semana de fiesta. Tu mejor día es el domingo y las energías están a tu favor que serán fundamentales para iniciar el 2026 con el pie derecho. Habrá plenitud, paz y sorpresas económicas. En el amor hay advertencia con amores del pasado, ten cuidado.

GÉMINIS

No dejes que las personas con energías negativas te invadan. Protégete con rituales de canela, y sigue tu camino. Será un fin de semana clave para reflexionar sobre lo que quieres a partir de ahora, todavía tienes tiempo para terminar con los propósitos que te pusiste. Hay un embarazo en puerta, tengas o no pareja, así que ten cuidado.

CÁNCER

Tendrás suerte este fin de semana, sobre todo el lunes 15 de diciembre. Estás en un momento perfecto para brillar, aunque hay cosas del pasado que están regresando. Aprende a decir que no para evitarte problemas legales. Según la pitonisa, hazte una limpia, reza a la Virgen de Guadalupe, y así podrás cerrar el año de manera positiva.

LEO

Estás tranquilo, y tu mejor día será el sábado 13 de diciembre. El fin de semana la pasarás de convivio, pero debes cuidar lo que comes, mantente sano y no dejes que la gula te gane. Tendrás suerte en los juegos de azar, y tienes que dejar los amores fallidos atrás, ponte a hacer ejercicio y deja las cosas en donde deben de estar: en el pasado.

VIRGO

Tu momento clave de este fin de semana es el domingo 14. Mereces lo que tienes y no te limites a festejar en la fiesta de fin de año. Eso sí, la astróloga advierte: habrá un amor del pasado que te dará un regalo, pero sus intenciones son otras, ten cuidado. Cuídate de los chismes, mejor enfócate en tu crecimiento y en planear el siguiente año porque lograrás mucho y podrás empezar desde cero.

LIBRA

En lo económico estarás estable, te llegará un buen dinero. Tu mejor día es el domingo, con los números 08, 40 y 47 tendrás buena suerte. En el amor, hay buena suerte, sanarás heridas del pasado. Tienes que prepararte para “alcanzar tu sueño” el siguiente año. Sé discreto, no platiques tus planes a todo el mundo, tienes que cuidarte.

ESCORPIO

Protégete, hay dolores de piernas por la circulación. No pienses en cosas negativas y dedica tiempo a tu mascota. Hay viajes en puerta y planes de una mudanza. Es un fin de semana ideal para cerrar pendientes que tengas con personas, o contigo mismo. No hay otra opción.

SAGITARIO

Tu mejor día es el domingo 14. Será un fin de semana de alegría total, nada te va a detener. Estás en buen momento económico, así que date el gusto de regalarte algo porque es tu cumpleaños. Te preocupas mucho por los demás, y no está mal, pero ahora es momento de ver por ti.

CAPRICORNIO

Tienes buena suerte, estabilidad y crecimiento laboral. Esto es bueno porque el siguiente año será un año de viajes. Tu mejor día es el viernes 12 de diciembre, atraerás buenas energías y estás en momento indicado para hacer cosas positivas. Pide, no temas, así crecerás y saldrás en adelante. En el amor, tienes que tener cuidado, estás sensible, y deberás elegir lo que te hace feliz a ti.

ACUARIO

Estás atrayendo amores del pasado, con todo y las energías negativas. Tu día es el sábado 13. Será un fin de semana clave para tomar decisiones, porque tienes que ver qué proyectos debes terminar, ya que serán importantes para tu crecimiento en los siguientes meses. No cargues con sentimientos ajenos. Un amor cercano te traicionará, pero no todo está perdido, tienes la suerte en tu favor.

PISCIS

El 15 de diciembre es tu día. Este fin de semana es ideal para que reconozcas de una vez por todas que el año 2026 será tuyo en todos los sentidos. Habrá un despertar nuevo a tu vida, en proyectos, trabajo, renovaciones y vacaciones.