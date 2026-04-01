Mhoni Vidente reveló los horóscopos del mes de abril para todos los signos: cómo te irá en el amor, dinero y salud

Mhoni Vidente reveló hoy el horóscopo para el mes de abril de 2026, con predicciones, retos y advertencias para cada signo del zodiaco, especialmente ahora que las energías siguen su rumbo y dejan consecuencias importantes.

Según contó la famosa astróloga cubana en su canal de YouTube, no todo es color de rosa y algunas personas deberán estar alerta por las energías de los días santos, comenzando el mes con la Semana Santa 2026.

ARIES

Es tu mes y tu energía está en su máximo. Es un tiempo ideal para trámites legales, cambios de trabajo y nuevas ilusiones amorosas. Enfócate en ser constante.

TAURO

Un mes excelente para trámites pendientes, mejoras en tu condición física y proyectos importantes con gente del extranjero. Se recomienda terminar todo lo que tengas pendiente.

GÉMINIS

Momento de reflexión y reinvención. Es ideal para trámites legales y de salud. Debes evitar ser manipulado y enfocarte en tu estabilidad emocional.

CÁNCER

Las energías se alinean a tu favor. Es un gran mes para encontrar estabilidad, un buen amor y mejores oportunidades laborales. Empieza a reacomodar tu vida.

LEO

Un mes de muchos eventos y viajes. Es fundamental atender tu salud (especialmente espalda y riñones) y resolver asuntos legales que has postergado.

VIRGO

Estás en un momento clave para reinventarte. Enfócate en tu estabilidad mental y no busques la perfección excesiva, ya que tu fortaleza está en la gracia divina.

Conoce el horóscopo de Aries, Leo, Sagitario, Piscis y todos los demás, según Mhoni Vidente.|Facebook de Mhoni Vidente / CANVA

LIBRA

Tiempo de crecimiento sin límites. Se visualizan viajes y un posible ascenso importante. Es fundamental buscar tu paz espiritual y estabilidad económica.

ESCORPIO

Debes enfocarte en saber hacia dónde vas y quererte más. Es un mes de sanación y de llegar a lugares más altos en lo profesional.

SAGITARIO

Un mes de mucha energía positiva y abundancia. Es ideal para hacer cambios estéticos y tomar decisiones importantes, siempre con un análisis previo.

CAPRICORNIO

Tienes una oportunidad única de desarrollo profesional. Debes concentrarte, evitar pensamientos negativos y aprovechar el mes para avanzar en tus metas.

ACUARIO

La carta del sol indica riqueza y estabilidad. Es un mes para ser audaz, no tener miedo al éxito y cuidar las relaciones con amigos cercanos.

PSICIS

Mes para reacomodar, estructurar y avanzar. Encontrarás el amor verdadero o consolidarás tu relación actual. Enfócate en tu bienestar antes que en los demás.

