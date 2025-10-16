Esta es la misión en tu vida, según tu fecha de nacimiento
Distintas creencias afirman que cada persona tiene una misión en esta vida. La Numerología ayuda a descubrirla mediante un simple cálculo matemático.
La vida es muy compleja y las personas en ella también lo son. Sin embargo, muchas coinciden en la creencia de que tienen una misión en este plano de la existencia y desde distintos puntos de vista se analiza cuál es. La Numerología ayuda a conocerla.
Dua Lipa recurre a la astrología para tratar sus problemas
La Numerología trabaja con los números que rodean a las personas, partiendo desde aquellos que conforman la fecha de su nacimiento. Esta creencia afirma que los números poseen un significado y transportan energías por lo que pueden influir fuertemente en la vida de las personas.
La Numerología y la fecha de nacimiento
Como se mencionó, la fecha de nacimiento tiene una gran importancia para la Numerología ya que sus números acompañan a cada persona durante toda su vida. Es por eso que, a partir de ella, esta creencia puede descifrar los rasgos más destacados de la personalidad.
@xtralindas ¿Qué es la numerología? Podcast Xtralindas • Cap “Lo que dicen los números” #fyp #numerologia #xtralindas ♬ sonido original - Xtralindas El Podcast
Además, la Numerología emplea los números de la fecha de nacimiento para concretar ciertos cálculos matemáticos con los que se puede obtener un número de un solo dígito. Se trata del número personal que está enlazado a diferentes aspectos de la vida terrenal, incluyendo la misión que tenemos en ella.
¿Qué misión tienes en la vida, según la Numerología?
Teniendo en cuenta la energía de los números, se propone hallar el número personal con el simple cálculo de ir sumando todos los números de la fecha de nacimiento hasta llegar a un solo dígito. Por ejemplo, si naciste el 10 de agosto de 1986, la suma será 1+0+0+8+1+9+8+6=33 y luego 3+3=6 por lo que este último número será el que te permita conocer tu misión en la vida, según muestra la Numerología a continuación:
- 1: son personas muy eficientes por lo que su misión es siempre ir por más e innovar.
- 2: se trata de personas emocionales que tienen la misión de tomar en cuenta a los demás siempre.
- 3: su misión es la de expresarse libremente ya que su energía es expansiva.
- 4: tienen por misión luchar por una vida hogareña, con valores y amor recíproco.
- 5: son personas que aman viajar por lo que la búsqueda constante de la libertad es su misión.
- 6: se trata de personas que se preocupan por los demás y es ese amor al prójimo su misión en la vida.
- 7: al ser personas muy intuitivas y activas, tienen la misión de no dejarse llevar por el ego para crecer y dejar crecer a los demás.
- 8: su misión es destacarse por sobre el resto ya que son personas con sed de poder.
- 9: se trata de personas muy espirituales cuya misión se centra en colaborar con la humanidad y todo su entorno.