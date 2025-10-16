Esta es la misión en tu vida, según tu fecha de nacimiento

La vida es muy compleja y las personas en ella también lo son. Sin embargo, muchas coinciden en la creencia de que tienen una misión en este plano de la existencia y desde distintos puntos de vista se analiza cuál es. La Numerología ayuda a conocerla.

La Numerología trabaja con los números que rodean a las personas, partiendo desde aquellos que conforman la fecha de su nacimiento. Esta creencia afirma que los números poseen un significado y transportan energías por lo que pueden influir fuertemente en la vida de las personas.

La Numerología y la fecha de nacimiento

Como se mencionó, la fecha de nacimiento tiene una gran importancia para la Numerología ya que sus números acompañan a cada persona durante toda su vida. Es por eso que, a partir de ella, esta creencia puede descifrar los rasgos más destacados de la personalidad.

Además, la Numerología emplea los números de la fecha de nacimiento para concretar ciertos cálculos matemáticos con los que se puede obtener un número de un solo dígito. Se trata del número personal que está enlazado a diferentes aspectos de la vida terrenal, incluyendo la misión que tenemos en ella.

¿Qué misión tienes en la vida, según la Numerología?

Teniendo en cuenta la energía de los números, se propone hallar el número personal con el simple cálculo de ir sumando todos los números de la fecha de nacimiento hasta llegar a un solo dígito. Por ejemplo, si naciste el 10 de agosto de 1986, la suma será 1+0+0+8+1+9+8+6=33 y luego 3+3=6 por lo que este último número será el que te permita conocer tu misión en la vida, según muestra la Numerología a continuación:

