Becky G rompe el silencio sobre la infidelidad de Sebastian Lletget: sus palabras DESCONCIERTAN a sus fans

En marzo de 2023, las redes sociales se inundaron de rumores de infidelidad por parte del futbolista, Sebastian Lletget, a la cantante, Becky G, con quien llevaba seis años de relación. Hoy, a más de dos años de aquel torbellino mediático, la intérprete de “Mayores” rompe el silencio y cuenta SU VERDAD a través de su más reciente documental, “Rebbeca”.

Según relata la joven, ella tenía 19 años cuando conoció a Sebastian, mientras que él 23. Si bien la cantante reconoció que no estaban buscando tener una relación, al final conectaron gracias a sus raíces latinas y su dinámica familiar. “Debo decir que fue algo diferente para ambos”, recuerda Becky antes de abordar la polémica sobre la infidelidad, la cual describió como uno de los momentos más difíciles de su vida, pues se vio obligada a enfrentar “tanto dolor”.

“En ese momento, es cuando me costó mucho aceptar la idea de ‘esto fue lo que firmaste’. Yo no firmé esto. Mi experiencia es a puerta cerrada”, señaló, haciendo referencia al escrutinio público, derivado de tales rumores. “Lo más difícil es que mi silencio se confundía con debilidad. No había palabras para aliviarlo… solo acciones”, agregó, haciendo énfasis en lo difícil que fue para ella poder “sentirse segura”.

¿Becky G y Sebastian Letget siguen juntos?

Si bien la artista finalmente habló de lo sucedido, sus declaraciones se centraron más en cómo afrontó el escrutinio público, y no en si tal engaño existió y, de ser así, si optó por darle una segunda oportunidad al futbolista; pues Becky cierra el documental con una emotiva reflexión: “Las personas destinadas a estar en tu vida no son las que se van, ni las que se quedan; sino las que crecen contigo. Ríndanse. Tenemos que hacerlo. Nunca volveremos a ser los mismos y creo ese es el punto”.

¿Lo curioso? Mientras Becky ofrece esta reflexión, al fondo se ve a un hombre de espaldas, cuya silueta encaja con la imagen de Lletget, lo que dejó desconcertados a sus fans, pues no se confirmó ni se negó la relación. Además, en otro momento del largometraje, la madre de la artista, Alejandra Gómez, interviene con un mensaje que apunta a una posible reconciliación: “Se que lo están superando. Ambos merecen su propia y hermosa historia de amor”. Tú, ¿qué opinas?

Así ha sido la relación entre Becky G y Sebastian Letget

Los caminos de Becky G y Sebastian Lletget se cruzaron gracias a la actriz Naomi Scott, quien compartió pantalla con la cantante en la cinta Power Rangers de 2016. La actriz de Aladdin se encargó de presentarlos dado que su esposo, Jordan Spence, es buen amigo de Lletget.

Tal como lo reveló Becky, al inicio no buscaban una relación, pero la conexión fue tanta que empezaron a salir meses después de conocerse. La pareja mantuvo una relación durante seis años, y estuvo comprometida por dos meses, antes de que los rumores de una supuesta infidelidad estallaran.

¿Cómo ver el documental ‘Rebbeca’ de Becky G en México?

Tras su estreno en el Festival de Cine de Tribeca, ‘Rebbeca’, de Becky G, llegará a cines selectos de México con funciones especiales el 10 y 13 de diciembre, ofreciendo una experiencia única para los fans de la artista mexicoestadounidense .